|Федерален служител застреля човек в Минесота, губернаторът призова Тръмп да изтегли "агресивните" агенти
Губернаторът на Минесота Тим Уолц публикува пост в социалната мрежа X след инцидента: "Току-що разговарях с Белия дом след поредната ужасна стрелба от федерални агенти тази сутрин. Минесота е претърпяла достатъчно. Това е отвратително", пише той.
"Президентът трябва да прекрати тази операция. Да изтегли хилядите агресивни, необучени офицери от Минесота. Веднага", допълва губернаторът.
"Министерството на вътрешната сигурност на САЩ счита, че застреляният е имал огнестрелно оръжие с два пълнителя. Министерството работи по събирането на повече информация", се посочва в съобщение на ведомството.
