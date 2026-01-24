ИЗПРАТИ НОВИНА
Федерален служител застреля човек в Минесота, губернаторът призова Тръмп да изтегли "агресивните" агенти
Автор: Николина Александрова 19:15
Властите в Минеаполис потвърдиха, че реагират на съобщения за стрелба, в която са замесени федерални агенти.

Губернаторът на Минесота Тим Уолц публикува пост в социалната мрежа X след инцидента: "Току-що разговарях с Белия дом след поредната ужасна стрелба от федерални агенти тази сутрин. Минесота е претърпяла достатъчно. Това е отвратително", пише той.

"Президентът трябва да прекрати тази операция. Да изтегли хилядите агресивни, необучени офицери от Минесота. Веднага", допълва губернаторът.

"Министерството на вътрешната сигурност на САЩ счита, че застреляният е имал огнестрелно оръжие с два пълнителя. Министерството работи по събирането на повече информация", се посочва в съобщение на ведомството.


Статистика: