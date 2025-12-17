ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Евростат: Най-ниският БВП на глава от населението е регистриран в България
Миналата година 10 държави регистрираха ДИП на глава от населението, равно или над средното за ЕС. Данните са на Евростат, цитирани от ФОКУС. Люксембург водеше с ниво от 46% над средното за ЕС, следван от Нидерландия (с 20% над) и Германия (с 19% над).
Най-ниските нива на ДИП на глава от населението са регистрирани в Латвия (с 28% под средното за ЕС), България и Унгария (и двете с 27% под).
По-големи разлики в БВП на глава от населението, отколкото в действителното индивидуално потребление
Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в СПС, мярка за икономическа активност, също показва значителни разлики между страните от ЕС, като 10 от тях отчитат БВП на глава от населението над средния за ЕС.
Най-високият БВП на глава от населението е регистриран в Люксембург (245% от средния за ЕС), Ирландия (221%) и Нидерландия (134%). В другия край на диапазона, най-ниският БВП на глава от населението е регистриран в България (66% от средния за ЕС), Латвия (68%) и Гърция (69%).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Предупреждение: Идва нов щам на грипа
20:29 / 17.12.2025
Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енер...
20:30 / 17.12.2025
Европейският парламент окончателно одобри забраната за внос на ру...
16:27 / 17.12.2025
Българин загина на бойното поле в Украйна
19:57 / 16.12.2025
Турски F-16 свали дрон над Черно море
22:29 / 15.12.2025
Режисьор и съпругата му са намерени мъртви в дома им
08:03 / 15.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Гала: Аз знам, но няма да кажа
16:23 / 15.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS