ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Европейска държава връща военната наборна служба
Автор: Лора Димитрова 21:00Коментари (0)241
©
На фона на руската война срещу Украйна, Хърватия въвежда отново задължителната военна служба, която беше преустановена в продължение на 17 години. Парламентът в Загреб одобри съответно изменение на закона с голямо мнозинство. Според изменението, мъжете до 29-годишна възраст, които са навършили законна възраст и са медицински годни, ще бъдат задължени да завършат двумесечно основно обучение от януари 2026 г. - с малки изключения, предаде Bluewin.

Министърът на отбраната Иван Анушич оправда повторното въвеждане на задължителна военна служба, като посочи, наред с други неща, приспособяване към "европейските тенденции“ и "променената ситуация със сигурността“, без да споменава руската агресия срещу Украйна. Неговото ведомство обаче е засилило усилията си в това отношение от началото на тази война. Според Министерството на отбраната Хърватия също иска да бъде по-добре подготвена за "нарастващи природни бедствия“ и други кризи с повече войници.

Отказът е възможен

Службата може да бъде отказана по причини, свързани с вярата или съвестта, и засегнатите трябва да изпълняват гражданска служба. Освободени от задължителна военна служба са свещеници, монаси и мъже с двойно гражданство, които изпълняват задължителна военна служба в друга държава. Жените могат да служат военна служба на доброволни начала. Според съобщения в медиите, хърватската армия се надява да може да обучава 4000 новобранци всяка година.

По време на военно обучение новобранците получават нетна заплата от 1100 евро на месец. Те също така ще имат предимство при постъпване на държавна служба по-късно. Всеки, който избегне задължителната военна служба без разрешение, може да очаква глоба от 250 до 1320 евро.

Хърватия е член на НАТО от 2009 г. и преустанови задължителната военна служба през 2008 г. Според конституцията всеки хърватин има официално задължение да защитава страната си.


Още по темата: общо новини по темата: 39
24.09.2025 »
14.09.2025 »
12.09.2025 »
07.09.2025 »
03.09.2025 »
02.09.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Кризата на сръбския нефтопазар удря и България
12:24 / 23.10.2025
NBC News: Срещата Тръмп-Путин е отложена
19:47 / 21.10.2025
Водачите в Гърция вече може да шофират с дебели якета и да пият в...
09:14 / 21.10.2025
Тръмп пак се ''извъртя'' за победителя във войната в Украйна
20:23 / 20.10.2025
ЕС одобри забраната за внос на руски природен газ
14:10 / 20.10.2025
Убиха 37-годишен българин пред нощен клуб в Атина
09:42 / 20.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
09:38 / 23.10.2025
Разводът на годината
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Зима 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: