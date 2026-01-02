Ердоган ще проведе телефонен разговор с Тръмп

© Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви днес, че ще проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп в понеделник, 5 януари, относно руско-украинската война. Той заяви това в петък, 2 януари, по време на разговор с журналисти, съобщава CNN Türk.



Турският президент добави още, че е в постоянен контакт както с руския президент Владимир Путин, така и с украинския държавен глава Володимир Зеленски.



"Имаме разговор с Тръмп, насрочен за понеделник вечерта. Ще имаме възможност да обсъдим въпроси, свързани с Русия и Украйна, както и ситуацията в Палестина“, подчерта турският президент.



По-рано турският външен министър Хакан Фидан заяви, че европейците трябва да помогнат на Украйна да вземе трудни решения за прекратяване на войната.