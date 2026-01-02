ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Ердоган ще проведе телефонен разговор с Тръмп
Турският президент добави още, че е в постоянен контакт както с руския президент Владимир Путин, така и с украинския държавен глава Володимир Зеленски.
"Имаме разговор с Тръмп, насрочен за понеделник вечерта. Ще имаме възможност да обсъдим въпроси, свързани с Русия и Украйна, както и ситуацията в Палестина“, подчерта турският президент.
По-рано турският външен министър Хакан Фидан заяви, че европейците трябва да помогнат на Украйна да вземе трудни решения за прекратяване на войната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4725
|предишна страница [ 1/788 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Стотици полети са отменени заради лошото време на едно от най-гол...
17:42 / 02.01.2026
Силно земетресение от 6.5 по Рихтер разтърси Мексико
16:33 / 02.01.2026
Идентифицираха първата жертва от пожара в швейцарския ски курорт
11:28 / 02.01.2026
Истински транспортен кошмар на границата ни с Гърция
08:55 / 02.01.2026
Таяни: Пожарът, който уби над 40 души в Швейцария, вероятно е пр...
16:21 / 01.01.2026
Най-малко 40 души са загиналите при пожара в бар в Швейцария
12:34 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS