Ердоган: "Хамас" показва готовност за мир

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза днес, че с положителната си реакция на мирното споразумение за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп палестинското ислямистко движение "Хамас" е демонстрирало готовност за мир, предаде Анадолската агенция, цитирана от бТВ.







"Хамас показа готовността си за мир, както е правил много пъти преди. По този начин се отвори възможност за траен мир в нашия регион“, каза Ердоган на церемония в Истанбул.



Той посочи, че е изключително важно израелските атаки в Газа да спрат.



"Работим усилено, за да спрем геноцида, който продължава в Газа от две години. Мобилизирахме всичките си ресурси във всяка област - от хуманитарна помощ до дипломатически контакти. Нашата цел е да донесем мир, спокойствие и сигурност на нашите братя и сестри в Газа възможно най-скоро,“ каза още Ердоган.



Хамас прие частта за освобождаване на заложниците от плана на Тръмп за Газа и потвърди готовността си незабавно да започне преговори чрез посредници, за да бъдат обсъдени подробностите по споразумението.