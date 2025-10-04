ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ердоган: "Хамас" показва готовност за мир
"Хамас показа готовността си за мир, както е правил много пъти преди. По този начин се отвори възможност за траен мир в нашия регион“, каза Ердоган на церемония в Истанбул.
Той посочи, че е изключително важно израелските атаки в Газа да спрат.
"Работим усилено, за да спрем геноцида, който продължава в Газа от две години. Мобилизирахме всичките си ресурси във всяка област - от хуманитарна помощ до дипломатически контакти. Нашата цел е да донесем мир, спокойствие и сигурност на нашите братя и сестри в Газа възможно най-скоро,“ каза още Ердоган.
Хамас прие частта за освобождаване на заложниците от плана на Тръмп за Газа и потвърди готовността си незабавно да започне преговори чрез посредници, за да бъдат обсъдени подробностите по споразумението.
