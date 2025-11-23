ИЗПРАТИ НОВИНА
Екоактивистите на Грета Тунберг боядисаха водите на Канале Гранде във Венеция в яркозелено
Автор: Николина Александрова 17:06
©
Според агенция ANSA, зеленият цвят на водата на Канале Гранде във Венеция се дължи на екоактивистите свързан с Грета Тунберг Extinction Rebellion (XR).

Полицията успя да установи самоличността на някои от участниците в акцията, сред които и Грета Тунберг. От тях са иззети банери и музикални инструменти.

Активистите са боядисали водата в каналите, реките, езерата и фонтаните на десет италиански града, за да привлекат вниманието на обществеността към "мащабните последствия от климатичната криза“.


