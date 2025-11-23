ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Екоактивистите на Грета Тунберг боядисаха водите на Канале Гранде във Венеция в яркозелено
Полицията успя да установи самоличността на някои от участниците в акцията, сред които и Грета Тунберг. От тях са иззети банери и музикални инструменти.
Активистите са боядисали водата в каналите, реките, езерата и фонтаните на десет италиански града, за да привлекат вниманието на обществеността към "мащабните последствия от климатичната криза“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Зеленски: Кръвопролитията трябва да спрат
15:23 / 23.11.2025
Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по хора, включ...
14:41 / 23.11.2025
Доналд Тръмп: Мирният план между САЩ и Русия за Украйна не е "око...
12:17 / 23.11.2025
Десетки жертви на наводненията във Виетнам
08:43 / 23.11.2025
Западна Гърция е опустошена
19:06 / 22.11.2025
Бедствено положение в Западна Гърция
14:41 / 22.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS