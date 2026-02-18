Една от най-големите вериги в Европа в сектора на хранителните стоки напуска Румъния

© Френската търговска верига Carrefour, една от най-големите в Европа в сектора на хранителните стоки, обяви, че напуска румънския пазар. Компанията ще продаде своите магазини за 823 милиона евро на румънската търговска група Pavăl Holding, собственик на веригата строителни хипермаркети Dedeman.



Сделката се очаква да бъде финализирана по-късно тази година, като предвижда прехвърляне на всички активи и операции на Carrefour в страната към новия собственик.



На румънския пазар Карфур оперира с 478 търговски обекта, включително 55 хипермаркета и 191 супермаркетa, като общият им оборот възлиза на приблизително 3,2 милиарда евро. Това е стратегическо решение за френската компания, която през последните години се фокусира върху укрепване на позициите си в други пазари в Европа и дигитализацията на своите операции.



От Pavăl Holding коментираха, че придобиването на магазините на Carrefour ще разшири присъствието им на румънския пазар и ще позволи интегрирането на хранителни продукти и потребителски стоки в портфолиото им, което до момента беше ориентирано предимно към строителни материали и стоки за дома.