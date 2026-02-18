ЗАРЕЖДАНЕ...
|Една от най-големите вериги в Европа в сектора на хранителните стоки напуска Румъния
Сделката се очаква да бъде финализирана по-късно тази година, като предвижда прехвърляне на всички активи и операции на Carrefour в страната към новия собственик.
На румънския пазар Карфур оперира с 478 търговски обекта, включително 55 хипермаркета и 191 супермаркетa, като общият им оборот възлиза на приблизително 3,2 милиарда евро. Това е стратегическо решение за френската компания, която през последните години се фокусира върху укрепване на позициите си в други пазари в Европа и дигитализацията на своите операции.
От Pavăl Holding коментираха, че придобиването на магазините на Carrefour ще разшири присъствието им на румънския пазар и ще позволи интегрирането на хранителни продукти и потребителски стоки в портфолиото им, което до момента беше ориентирано предимно към строителни материали и стоки за дома.
