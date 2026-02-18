ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Една от най-големите вериги в Европа в сектора на хранителните стоки напуска Румъния
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:57Коментари (0)1166
©
Френската търговска верига Carrefour, една от най-големите в Европа в сектора на хранителните стоки, обяви, че напуска румънския пазар. Компанията ще продаде своите магазини за 823 милиона евро на румънската търговска група Pavăl Holding, собственик на веригата строителни хипермаркети Dedeman.

Сделката се очаква да бъде финализирана по-късно тази година, като предвижда прехвърляне на всички активи и операции на Carrefour в страната към новия собственик.

На румънския пазар Карфур оперира с 478 търговски обекта, включително 55 хипермаркета и 191 супермаркетa, като общият им оборот възлиза на приблизително 3,2 милиарда евро. Това е стратегическо решение за френската компания, която през последните години се фокусира върху укрепване на позициите си в други пазари в Европа и дигитализацията на своите операции.

От Pavăl Holding коментираха, че придобиването на магазините на Carrefour ще разшири присъствието им на румънския пазар и ще позволи интегрирането на хранителни продукти и потребителски стоки в портфолиото им, което до момента беше ориентирано предимно към строителни материали и стоки за дома.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Земетресение в Южна Гърция
08:48 / 17.02.2026
Опасен страничен ефект води до изтегляне на левамизол от европейс...
15:17 / 16.02.2026
Обрат с цената на златото
12:06 / 16.02.2026
Тръмп: Зеленски трябва да действа, иначе ще пропусне чудесна възм...
21:16 / 13.02.2026
Големи измами с риба по пазарите
09:01 / 11.02.2026
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелба в гимназия в Канад...
08:10 / 11.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Купа на България сезон 2025/2026
Електронно таксуване в градския транспорт
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: