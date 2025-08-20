ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Две европейски държави обявиха, че са готови да посрещнат Путин на своя територия за среща със Зеленски
Автор: Илиана Пенова 15:57Коментари (0)580
©
Швейцария и Австрия заявяват, че са готови да посрещнат руския президент Владимир Путин, въпреки издадената заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС) за него, на евентуална среща на върха с украинския му колега Володимир Зеленски, съобщава AFP, цитирани от news.ro. Според правилата, установени миналата година, швейцарското федерално правителство може да предостави "имунитет на лице, за което е издадена международна заповед за арест“, ако то се яви "на мирна конференция, а не по лични причини“, обяви във вторник швейцарският външен министър Игнацио Касис, пише Digi24

Френският президент Еманюел Макрон повдигна въпроса за евентуална среща на върха между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски в Европа, "в неутрална страна, може би Швейцария“, и се застъпи за европейската централа на ООН в Женева. В съседна Австрия канцлерът Кристиан Щокер също предложи провеждането на подобна конференция, позовавайки се на "дългогодишната традиция“ на Виена в тази област, домакин на много международни организации, като ОПЕК, МААЕ, ОССЕ.

"Ако преговорите се проведат във Виена, ще се свържем с МНС“, за да "изясним въпроса“ и да "позволим на президента (руския Владимир) Путин да участва“, обяви австрийският канцлер във вторник в изявление, изпратено до пресата. Причината Кремъл да е "загубил апетита си“ за Швейцария. Друг вариант: Унгария Руският президент е издирван със заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд (МНС) заради "незаконното“ прехвърляне на украински деца в Русия. Но тези две възможности може да не се харесат на Кремъл.

Русия избягва Швейцария, която реши да наложи санкции на Москва, наложени от Европейския съюз (ЕС), след мащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. "Постоянно споменавах тази наличност (за организиране на срещи) в контактите си с руския външен министър Сергей Лавров през последните месеци“, подчерта ръководителят на швейцарската дипломация.

Но "ми казаха, че откакто Швейцария прие европейски санкции, те са загубили малко апетита си“ да дойдат. Игнацио Касис цитира скорошен прецедент по време на Асамблеята на Междупарламентарния съюз, на която присъства председателят на руския Сенат Валентина Матвиенко. Валентина Матвиенко, близък довереник на Владимир Путин, също е обект на санкции за подкрепа на руската война. Друг вариант може да бъде Будапеща : въпреки че Кремъл не е обявил публично съгласието си, висш служител на американската администрация заяви, че срещата между Путин и Зеленски може да се проведе в Унгария.

Отношенията на Москва с Виена също се влошиха през последните години. Австрия, неутрална страна и член на Европейския съюз (ЕС), но не и на НАТО, преди това се радваше на добри отношения с Русия, благодарение на позицията си на мост между блоковете по време на Студената война. Последните двустранни руско-украински преговори се проведоха в Истанбул, Турция, която, въпреки че е част от НАТО, се смята за по-"приятелска“ към Москва.


Още по темата: общо новини по темата: 4631
19.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
предишна страница [ 1/772 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Традиционна и любима храна в Гърция се превръща в лукс
10:27 / 20.08.2025
Глоба 1000 евро: Българка остави кучето си в затворена кола в Гър...
10:58 / 20.08.2025
Българинът, участвал в тежката катастрофа с три жертви в Гърция, ...
16:54 / 19.08.2025
Зеленски след срещата в Белия дом: Готов съм да се срещна с Путин...
11:18 / 19.08.2025
Зеленски пристигна в Белия дом
20:38 / 18.08.2025
Българин е в критично състояние след тежката катастрофа в Гърция ...
18:42 / 18.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Олиото стигна цената на зехтина
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: