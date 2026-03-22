Две нискоетажни сгради се срутиха в квартал Фатих в Истанбул, заклещивайки хора под развалините, предава TRT.

Според TRT медицински персонал и спасители работят на мястото на инцидента. Трима души досега са извадени от развалините. Издирването на още двама продължава.

Предварителните данни сочат, че експлозия на газ е причинила срутването.