Две нискоетажни сгради се срутиха в квартал Фатих в Истанбул, заклещивайки хора под развалините, предава TRT.
Според TRT медицински персонал и спасители работят на мястото на инцидента. Трима души досега са извадени от развалините. Издирването на още двама продължава.
Предварителните данни сочат, че експлозия на газ е причинила срутването.
Две сгради рухнаха в Истанбул
