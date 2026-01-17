ИЗПРАТИ НОВИНА
Доживотен затвор за българка, убила и заровила партньора си в Гърция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:14
35-годишна българка уби, а след това зарови партньора си в Гърция. Сега съдът Едеса й наложи доживотен затвор, съобщава Skai.gr, цитирани от Блиц.

Жената от България е призната за виновна в убийството на 58-годишния си партньор Константинос Сиамитрас, чието тяло тя погребала в двора на дома им в Лептокария, Пиерия.

Престъплението е извършено през септември 2024 г., но е разкрито 5 месеца по-късно, когато 35-годишната жена посочва мястото на погребението на партньора си.

През целия период тя е отричала всякаква връзка с изчезването му, което е декларирала пред полицията, докато през февруари следващата година не е била призована да даде нови показания пред властите и тя си е противоречила.

В защитата си пред съда, 35-годишната жена твърди, че не е имала намерение за убийство, заявявайки, че всичко се е случило след спор. Защитата ѝ твърди, че смъртта е резултат от телесна повреда, причинена от небрежност, и също така поиска на обвиняемата да бъде наложено намаление на присъдата поради хроничната ѝ употреба на вещества.

Твърденията ѝ обаче бяха отхвърлени от съдиите, които приеха предложението на прокуратурата и я признаха за виновна в непредумишлено убийство в спокойно психическо състояние, без да признаят смекчаващи вината обстоятелства. При тези обстоятелства 35-годишната жена се върна в затвора... доживот.

Михалис Сиамитрас, бащата на жертвата, коментира пред Newsit:

"Тази жена беше осъдена, но синът ми няма връщане назад. Злото е сторено и няма връщане назад.

Сега в съда видях убийцата, която се държеше така, сякаш не е извършила престъпление. Трудното е за нас, които сме изостанали“.







