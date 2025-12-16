ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доналд Тръмп-младши се сгоди
"Обикновено не ми липсват думи, защото обикновено се справям много добре“, заявява 47-годишният Доналд-младши по време на обявяването. "Искам да благодаря на Бетина за тази една думичка: "Да“. “
След това Андерсън изрази собствените си впечатления, като заяви: "Това беше един незабравим уикенд. Ще се омъжа за любовта на живота си и се чувствам като най-щастливото момиче на света. Благодаря ви.“
Доналд Тръмп-младши беше женен за Ванеса Тръмп, с която бяха заедно 12 години, преди тя да подаде молба за развод през 2018 г. Те имат пет деца: Кай, на 18 години, Доналд III, на 16 години, Тристан, на 14 години, Спенсър, на 13 години, и Клое, на 11 години.
