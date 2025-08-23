ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дете падна от надуваема водна пързалка в Неа Перамос
9-годишното дете е прехвърлено в многопрофилната болница в Кавала за оказване на първа помощ, откъдето е изписано вече.
32-годишният гръцки собственик на атракциона е арестуван за причиняване на телесна повреда поради небрежност.
