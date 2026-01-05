ЗАРЕЖДАНЕ...
|Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела! От шофьор на автобус Мадуро се превърна в диктатор!
Добрев подчерта, че Мадуро е бил приятел единствено с останалите диктатори, покровител на картелите и наркотърговията.
"Тръмп освободи Венецуела! Инвестициите на американските добивни компании ще създадат работни места, ще повишат заплатите, ще доведат до приходи в бюджета за пенсии и здравеопазване. Свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната", написа още депутатът и поздрави президентът на САЩ Доналд Тръмп.
"Браво на Тръмп! Честито на венецуелския народ! Има още диктатори! Стискам палци и тях да ги последва същата съдба", заключи Добрев.
