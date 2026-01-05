Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела! От шофьор на автобус Мадуро се превърна в диктатор!

© Facebook Гледам как всички вкупом са се "снишили" по темата Венецуала. Аз нямам никакви колебания! От шофьор на автобус Мадуро се превърна в диктатор, който докара богатата Венецуела до просешка тояга. Хиперинфлация, бедност, крах на икономиката, близо 1/3 от венецуелците са прогонени извън страната си, международна изолация. Това написа депутатът от ГЕРБ-СДС и председател на бюджетна комисия в Народното събрание Делян Добрев в социалните мрежи.



Добрев подчерта, че Мадуро е бил приятел единствено с останалите диктатори, покровител на картелите и наркотърговията.



"Тръмп освободи Венецуела! Инвестициите на американските добивни компании ще създадат работни места, ще повишат заплатите, ще доведат до приходи в бюджета за пенсии и здравеопазване. Свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната", написа още депутатът и поздрави президентът на САЩ Доналд Тръмп.



"Браво на Тръмп! Честито на венецуелския народ! Има още диктатори! Стискам палци и тях да ги последва същата съдба", заключи Добрев.