Делото "Золинген": Влиза в сила доживотната присъда на подпалвача, който уби българско семейство

© Мъжът отговорен за четворното убийство в Золинген бе осъден на доживотен затвор. Адвокатите на обвиняемия се отказаха от обжалване. Максималната присъда за 40-годишния обвиняем автоматично влиза в сила. "Не е подадена жалба срещу присъдата", съобщава говорител на окръжния съд във Вупертал, предава Süddeutsche Zeitung.



Миналата седмица съдът наложи доживотен затвор с последващо превентивно задържане на обвиняемия. Освен това той установи особената тежест на вината. Съдът присъди между 2000 и 20 000 евро на оцелелите и близките на жертвите.



При пожара на 25 март миналата година в Золинген на тавана на сградата загина българско семейство. Тъй като дървеното стълбище е горяло, пътят за евакуация е бил блокиран. Загинали са мъж и жена на 28 и 29 години и двете им дъщери на възраст три години и няколко месеца.



Няколко души бяха тежко ранени при отчаяни скокове от горящата къща. Самият обвиняем е живял в задната част на горящата къща. След спор с хазяйката си е трябвало да се изнесе.



Наркозависимият и безработен германец е признал за убийството, други палежи в жилищни сгради и нападение с мачете над дългогодишен приятел.