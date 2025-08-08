ЗАРЕЖДАНЕ...
|Делото "Золинген": Влиза в сила доживотната присъда на подпалвача, който уби българско семейство
Миналата седмица съдът наложи доживотен затвор с последващо превентивно задържане на обвиняемия. Освен това той установи особената тежест на вината. Съдът присъди между 2000 и 20 000 евро на оцелелите и близките на жертвите.
При пожара на 25 март миналата година в Золинген на тавана на сградата загина българско семейство. Тъй като дървеното стълбище е горяло, пътят за евакуация е бил блокиран. Загинали са мъж и жена на 28 и 29 години и двете им дъщери на възраст три години и няколко месеца.
Няколко души бяха тежко ранени при отчаяни скокове от горящата къща. Самият обвиняем е живял в задната част на горящата къща. След спор с хазяйката си е трябвало да се изнесе.
Наркозависимият и безработен германец е признал за убийството, други палежи в жилищни сгради и нападение с мачете над дългогодишен приятел.
