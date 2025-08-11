ИЗПРАТИ НОВИНА
Четиридневна работна седмица и 13-часови работни дни искат да въведат в Гърция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:02Коментари (0)387
©
Гърция планира да въведе нови мерки за по-гъвкаво работно време, които включват четиридневна работна седмица, работни дни до 13 часа и бързи назначения чрез мобилно приложение. Министърката на труда Ники Керамеос ще внесе законопроекта в парламента през септември.

Новите правила предвиждат, че седмичното работно време ще остане 40 часа, но ще могат да се работят до осем извънредни часа седмично, които се изчисляват за тримесечие. Работодатели и служители могат да се договарят за дневни смени до 13 часа, но извънредните часове ще бъдат ограничени до 150 годишно (около 37 дни с по 13 часа работа). Извънредният труд ще се заплаща с 40% над нормалната ставка, а служителите ще имат право на минимум 11 часа почивка между дните и 24 часа непрекъсната почивка веднъж седмично.

Законът е насочен предимно към сектори като туризъм и гастрономия, където има сезонни колебания в заетостта и недостиг на работна ръка. Чрез новия модел може да се въведе четиридневна седмица с по 10 часа работа на ден, без да се намалява общото работно време.

Министър Керамеос подчертава, че гъвкавото работно време ще е полезно и за работещите родители, които ще могат да отделят повече време за семейството си. Новият закон също така ще намали бюрокрацията и ще улесни бързото назначаване на сезонни работници чрез мобилно приложение. Това ще помогне и за борба с незаконната работа, като глобите за такава ще се увеличат.

Гърция все още изпитва недостиг на квалифицирани кадри, въпреки че безработицата е спаднала значително от кризата през 2010-те години. Работна ръка липсва най-вече в енергетиката, IT сектора, транспорта, логистиката и здравеопазването.

Гърците работят средно най-много в Европа – около 39,8 часа седмично през 2024 г., но производителността им е по-ниска в сравнение с други европейски страни като Ирландия и Люксембург. Новият закон също така спазва изискванията на ЕС за минимална междудневна и седмична почивка.







