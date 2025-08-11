ЗАРЕЖДАНЕ...
|Четиридневна работна седмица и 13-часови работни дни искат да въведат в Гърция
Новите правила предвиждат, че седмичното работно време ще остане 40 часа, но ще могат да се работят до осем извънредни часа седмично, които се изчисляват за тримесечие. Работодатели и служители могат да се договарят за дневни смени до 13 часа, но извънредните часове ще бъдат ограничени до 150 годишно (около 37 дни с по 13 часа работа). Извънредният труд ще се заплаща с 40% над нормалната ставка, а служителите ще имат право на минимум 11 часа почивка между дните и 24 часа непрекъсната почивка веднъж седмично.
Законът е насочен предимно към сектори като туризъм и гастрономия, където има сезонни колебания в заетостта и недостиг на работна ръка. Чрез новия модел може да се въведе четиридневна седмица с по 10 часа работа на ден, без да се намалява общото работно време.
Министър Керамеос подчертава, че гъвкавото работно време ще е полезно и за работещите родители, които ще могат да отделят повече време за семейството си. Новият закон също така ще намали бюрокрацията и ще улесни бързото назначаване на сезонни работници чрез мобилно приложение. Това ще помогне и за борба с незаконната работа, като глобите за такава ще се увеличат.
Гърция все още изпитва недостиг на квалифицирани кадри, въпреки че безработицата е спаднала значително от кризата през 2010-те години. Работна ръка липсва най-вече в енергетиката, IT сектора, транспорта, логистиката и здравеопазването.
Гърците работят средно най-много в Европа – около 39,8 часа седмично през 2024 г., но производителността им е по-ниска в сравнение с други европейски страни като Ирландия и Люксембург. Новият закон също така спазва изискванията на ЕС за минимална междудневна и седмична почивка.
