CNN за президентските самолети на Тръмп и Путин: Руският самолет технически е с по-нов дизайн

© Това е поразително и необичайно изображение на два президентски самолета един до друг на американска земя, камо ли на американска военна авиобаза, пише CNN



Руският президент Владимир Путин току-що слезе от силно модифициран Илюшин Ил-96, основният самолет във флота на руския президент.



Военизираният Boeing 747 на президента Доналд Тръмп, известен като Air Force One, когато той е на борда, пристигна малко по-рано.



И двата са четиримоторни, широкофюзелажни реактивни самолети, въпреки че руският самолет технически е с по-нов дизайн.



Наблюдателите и тракерите на самолети бяха оживени в петък, когато руският самолет кацна в съвместната база Елмендорф-Ричардсън, за да зърнат рядко руския президентски самолет.



FlightAware показва, че полетът на Путин е бил изпълнен като "Специален летателен отряд Россия 539“ от руското летище Магадан. Сайтът за проследяване на полетите показва, че е отнело около четири часа полет, за да стигне до Аляска.