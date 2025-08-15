ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|CNN за президентските самолети на Тръмп и Путин: Руският самолет технически е с по-нов дизайн
Руският президент Владимир Путин току-що слезе от силно модифициран Илюшин Ил-96, основният самолет във флота на руския президент.
Военизираният Boeing 747 на президента Доналд Тръмп, известен като Air Force One, когато той е на борда, пристигна малко по-рано.
И двата са четиримоторни, широкофюзелажни реактивни самолети, въпреки че руският самолет технически е с по-нов дизайн.
Наблюдателите и тракерите на самолети бяха оживени в петък, когато руският самолет кацна в съвместната база Елмендорф-Ричардсън, за да зърнат рядко руския президентски самолет.
FlightAware показва, че полетът на Путин е бил изпълнен като "Специален летателен отряд Россия 539“ от руското летище Магадан. Сайтът за проследяване на полетите показва, че е отнело около четири часа полет, за да стигне до Аляска.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4616
|предишна страница [ 1/770 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Владимир Путин пристигна в американския щат Аляска
21:21 / 15.08.2025
Трима души от Балканите са убити в Боливия, единият е с български...
22:37 / 14.08.2025
Много сурови глоби до 18 000 евро за изхвърлен от колата боклук в...
21:17 / 14.08.2025
Норвегия подозира руски хакери в източването на язовирна стена в ...
17:31 / 14.08.2025
Тръмп: Ако срещата в Аляска мине добре, ще има втора среща с Пути...
20:17 / 13.08.2025
Отново силно земетресение в Турция
19:08 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS