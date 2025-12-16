ИЗПРАТИ НОВИНА
Българин загина на бойното поле в Украйна
Автор: Борислава Благоева 19:57
©
Български гражданин е изчезнал или загинал на бойното поле в Украйна. Такива информации се появяват във страницата във Facebook -  Меморіал - International Volunteers for Ukraine и публичната база данни за издирвани лица на министерството на вътрешните работи на Украйна.

Според Facebook страницата Меморіал - International Volunteers for Ukraine името на мъжа е Тодор Николаев Кузмов.

''Моля, помогнете ни да го почетем, за да не бъде забравен.

Нашият скъп български брат Тодор Николаев Кузмов, който служи в Украйна като доброволец, загина на бойното поле.

Чест, слава и благодарност на нашия брат'', гласи текстът на публикацията.

В публичната база данни за издирвани лица на министерството на вътрешните работи на Украйна Тодор Николаев Кузмов от Хасково се води за ''изчезнало лице''  и се  издирва от 8-ми декември 2025 г.


Статистика: