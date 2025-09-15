Българин е в топ 3 на най-богатите хора под 40 години в света

© Средностатистическият милиардер в тазгодишния списък на Forbes 400 на най-богатите американци е на 70 години, като 23-ма членове са навършили 90 години. Най-възрастният сред тях е Арчи Алдис Емерсън, магнат в сферата на земята и дърводобивната промишленост, който е на 96 години.



Въпреки напредналата възраст на част от членовете, няколко късметлии са успели да натрупат богатство от поне 3,8 милиарда долара, рекордно висок минимален праг за 2025 г., докато са сравнително млади.



Тази година списъкът включва 33 милиардери под 50 години, в сравнение с 26 през 2024 г. Най-младите десет са на 42 или по-малко години, като четирима нови членове се присъединяват към списъка.



Топ 3 най-млади милиардери



1. Едуин Чен – Изкуствен интелект



Възраст: 38



Нетно състояние: 18 млрд. долара



Произход на богатството: Стартира Surge AI през 2020 г., компания за подобряване качеството на данните за обучение на изкуствен интелект. Чен е завършил математика, компютърни науки и лингвистика в MIT и е работил в Google, Facebook и Twitter. Без външни инвестиции, компанията достига 1 млрд. долара годишни приходи за пет години, а 75% от дяловете му са оценени на 18 млрд. долара.



2. Влад Тенев – Приложение за търговия с акции



Възраст: 38



Нетно състояние: 5,8 млрд. долара



Произход на богатството: Главен изпълнителен директор на Robinhood, платформа с 26 млн. потребителски акаунта. Криптовалутите съставляват повече от една трета от приходите, а новите финансови продукти разширяват влиянието на платформата. Влад Тенев е роден в България и е единственият милиардер в списъка с български корени.



3. Лукас Уолтън – Наследство и устойчиво инвестиране



Възраст: 38



Нетно състояние: 39,8 млрд. долара



Произход на богатството: Наследник на част от състоянието на Walmart, след смъртта на баща си през 2005 г. Лукас, който е преживял рак като дете, активно инвестира чрез фонда Builders Vision, който вече е вложил над 3 млрд. долара в устойчиви проекти от създаването си през 2021 г.



Други членове на Топ 10



В топ 10 на най-младите американски милиардери влизат още Едуардо Вивас, Джош Кушнер, Байджу Бхат, Дъстин Московиц, Брайън Вентуро, Марк Зукърбърг и Нейтън Блехарчик.



Тези резултати показват ясно, че технологиите, финансовите иновации и наследственото богатство са основните двигатели на младото милиардерство в САЩ.