Броят на жертвите след руския удар в Харков се увеличава

© Броят на убитите при нощната руска атака срещу Харков се е увеличил до седем, съобщи губернаторът на областта, пише SkyNews.



Олег Синегубов заяви в Telegram, че специализирани служби все още работят на мястото на удара, който е засегнал жилищна сграда.



Кметът на Харков Игор Терехов заяви, че пет руски дрона са ударили сградата от различни страни около 5 часа сутринта.