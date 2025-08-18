ЗАРЕЖДАНЕ...
|Броят на жертвите след руския удар в Харков се увеличава
Олег Синегубов заяви в Telegram, че специализирани служби все още работят на мястото на удара, който е засегнал жилищна сграда.
Кметът на Харков Игор Терехов заяви, че пет руски дрона са ударили сградата от различни страни около 5 часа сутринта.
Още новини от Международни новини:
Нови жестоки глоби за шофьорите в Гърция
11:44 / 18.08.2025
Тръмп: Зеленски би могъл да прекрати войната с Русия почти веднаг...
08:45 / 18.08.2025
Fox News публикува емоционалното писмо за мир на Мелания Тръмп до...
11:27 / 17.08.2025
Силна буря отнесе покрив на блок в район с много българи в САЩ
09:09 / 17.08.2025
Тръмп: Путин настоява Украйна да отстъпи Донецка област
19:38 / 16.08.2025
Българка беше прободена 10 пъти с нож в Гърция
18:57 / 16.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
