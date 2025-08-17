ЗАРЕЖДАНЕ...
|Британски полицаи хванаха българин с фалшива шофьорска книжка и без застраховка
Случаят е от 22 юли, когато българският гражданин Божидар Найденов от Принсес Роуд бил спрян заради чуждестранни регистрационни номера на автомобила си. Когато бил помолен да покаже шофьорската си книжка, Найденов дал карта, изработена от ламинирана хартия, вместо от традиционна пластмаса.
Извършени са проверки, за да се установи дали документът е валиден, но не били намерени данни книжката да е издадена в България. По информация на медията Найденов не е притежавал шофьорска книжка и от Обединеното кралство.
Българинът бил арестуван, а документът бил иззет и изпратен за проверка, където специалисти потвърдили, че е фалшив заради типографията и печатните грешки.
В четвъртък Божидар Найденов се изправи пред магистратския съд в Кингс Лин. На изслушването той заявил, че не е осъзнал, че шофьорската му книжка е фалшива.
Адвокатът му Джордж Сорел заявил, че Найденов е дошъл в Англия с кола през януари тази година със съпругата и децата си. 46-годишният мъж съобщил, че е платил за уроци по шофиране на инструктор в България, който му е издал шофьорската книжка, след завършено обучението.
"Клиентът ми се чувства сякаш е бил измамен от този човек. Той осъзнава, че е сериозен проблем да се шофира без книжка в тази страна и много съжалява за случилото се. Той наистина смяташе, че е постъпил правилно“, заяви адв. Сорел.
На изслушването беше казано също така, че Найденов не е имал подходяща застраховка, въпреки че е смятал, че е платил за такава.
"Страхувам се от случилото се“, заяви българинът.
Магистратите му обяснили, че тъй като няма надлежна шофьорска книжка, всяка застраховка така или иначе би била невалидна. Те му наложиха глоба от 666 паунда, както и допълнителна такса от 266 паунда и 85 паунда съдебни разноски.
Шофьорската книжка ще бъде унищожена, а при евентуално бъдещо издаване на свидетелство в него ще бъдат вписани шест наказателни точки за шофиране без застраховка.
