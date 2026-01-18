ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Bloomberg: Тръмп иска по един милиард долара за постоянно членство в "Съвета за мир" в Газа
Отбелязва се, че според проекта Тръмп ще стане първият председател на Съвета и лично ще определя кои страни да бъдат поканени за членове. Решенията ще се вземат с мнозинство от гласовете - всяка държава-членка ще има един глас, но всички решения ще изискват одобрението на председателя.
"Всяка държава-членка ще заема мястото си не повече от три години от влизането в сила на този устав, с възможност за удължаване по решение на председателя. Ограничението от три години не се прилага за държави, които през първата година след влизането в сила на устава внесат в Съвета за мир парична вноска в размер на над 1 000 000 000 щатски долара в брой“, се посочва в документа.
В устава Съветът за мир е описан като "международна организация, която се стреми да допринася за стабилността, да възстановява надеждното и законно управление и да осигурява дълготраен мир в регионите, засегнати или заплашени от конфликти“. Организацията ще стане официална, след като най-малко три държави се съгласят с нейния устав.
Критиците се опасяват, че Тръмп се стреми да създаде алтернатива или конкурент на Организацията на обединените нации, която той многократно е критикувал.
В статията се посочва, че Тръмп вече е предложил на редица световни лидери, по-специално на президента на Аржентина Хавиер Милей и на министър-председателя на Канада Марк Карни, да се присъединят към Съвета за мир в Газа, който трябва да бъде създаден в рамките на по-широка инициатива – Общия съвет за мир. Според информирани източници на изданието, за участие в Съвета за мир са поканени и няколко европейски страни.
Проектът на устава вероятно предвижда Тръмп да контролира лично финансовите ресурси, а това е неприемливо за повечето потенциални участници, съобщават източници на Bloomberg. Източниците добавят, че няколко държави са категорично против предложения устав и работят за съвместно противодействие на тази инициатива.
Американски служител е потвърдил пред медията, че страните ще могат да се присъединят към Съвета безплатно, но вноска от 1 милиард долара ще гарантира постоянното членство. Събраните средства, според него, ще бъдат използвани директно за изпълнение на мандата на Съвета за мир, по-специално за възстановяването на Газа. Той също така подчертава, че Съветът ще гарантира, че почти всеки долар ще бъде използван по предназначение.
Проектът на устава предвижда, че Тръмп ще има правомощия да отстрани всеки член на Съвета, ако това решение не бъде блокирано с две трети от гласовете на държавите-членки.
"Председателят трябва по всяко време да определи своя приемник на поста председател“, се посочва в устава.
В петък Белият дом обяви създаването на първата изпълнителна група, в която ще влязат държавният секретар Марко Рубио, специалният представител Стив Уиткоф, зетът на Тръмп Джаред Къшнър и бившият министър-председател на Великобритания Тони Блеър.
"ФОКУС" припомня, че бившият пратеник на ООН в Близкия изток Николай Младенов ще изпълнява и функциите на върховен представител на "Съвета за мир" за Газа.
На 9 октомври 2025 г. Израел и ХАМАС, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, се споразумяха за реализацията на първия етап от мирния план, представен от Тръмп. На следващия ден в Ивицата Газа влезе в сила режим на прекратяване на огъня. В съответствие със споразумението израелските войски се оттеглиха до така наречената жълта линия, запазвайки под свой контрол повече от 50% от територията на анклава.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 329
|предишна страница [ 1/55 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп "наказа" с 10-процентни мита осем държави
22:33 / 17.01.2026
НАСА тества мега ракетата, която трябва да отведе астронавти на Л...
19:47 / 17.01.2026
САЩ обвиниха Европа в преувеличена реакция на плановете на Тръмп ...
22:34 / 17.01.2026
Мъск съди OpenAI и Microsoft, претендира за повече от 134 милиард...
11:30 / 17.01.2026
Старт на нов модел за военна служба, изпратиха първите 5000 повик...
09:44 / 16.01.2026
Може ли Гренландия да стане част от САЩ?
10:56 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS