Bloomberg: Близки до Тръмп оказват натиск върху Нобеловия комитет
Автор: Николина Александрова 11:14Коментари (0)213
©
Помощниците на президента на САЩ Доналд Тръмп водят кампания за присъждане на Нобелова награда за мир на американския президент, пише американската информационна агенция Bloomberg.

Според агенцията, въпросът за евентуалното награждаване на лидера на републиканците е бил повдигнат от специалния представител на президента на САЩ Стив Уиткоф в разговори с европейски колеги, а държавният секретар Марко Рубио е бил привлечен, за да убеди партньорите на САЩ да подкрепят Тръмп.

В същото време, според американската агенция, Нобеловият комитет все още не е взел решение, но е загрижен за възможната реакция на президента на САЩ в случай на отказ.

Един от служителите на комитета дори е признал, че обмисля да излезе в отпуск по болест на 10 октомври, когато ще бъде обявен лауреатът.

Секретарят на организацията Кристиан Берг Харпвикен заявява, че върху тях не е оказан пряк натиск, но посочва, че в полза на Тръмп се водят едновременно няколко кампании, както публични, така и закрити.

В същото време, според платформата за прогнози Polymarket, шансовете на президента на САЩ да получи Нобелова награда за мир са едва 4%.

Сред фаворитите се споменават мрежата от доброволчески координационни центрове Sudan’s Emergency Response Rooms, които организират хуманитарна помощ в условията на война в Судан, както и вдовицата на загиналия в затвора руски опозиционер Алексей Навални – Юлия.


Още новини от Международни новини:
РСМ е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедст...
08:20 / 05.10.2025
Ердоган: "Хамас" показва готовност за мир
17:13 / 04.10.2025
Балканска медия: Ако досега е било студено, пригответе се за още ...
16:56 / 04.10.2025
Пълен обрат с бъдещето на най-популярния пазар в Одрин
13:00 / 04.10.2025
Силно земетресение в Тихия океан
13:39 / 04.10.2025
ХАМАС се съгласи да освободи всички заложници и да предаде управл...
23:33 / 03.10.2025

