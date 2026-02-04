Бизнесдама измамена с 2,5 млн. долара от мним престолонаследник на Дубай

© Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в Румъния (DIICOT) е образувала наказателно дело по случай, при който румънска бизнесдама е била измамена с над 2,5 милиона долара от нигерийски гражданин, представял се за "престолонаследник на Дубай“. Информацията беше потвърдена с официално съобщение на институцията, разпространено заради засиления медиен интерес, предаде агенция Аджерпрес.



Разследването се води по обвинения за организиране на престъпна група и измама с особено тежки последици.



Според данни, публикувани в румънските медии, жертвата е била убедена да инвестира заедно с предполагаемия престолонаследник в хуманитарна фондация. В действителност мъжът се оказал нигерийски измамник на име Хенри Еке, който е използвал добре организирана и многостепенна схема за заблуда.



В нея са участвали фалшиви самоличности, фиктивни банки, мними финансови съветници, както и елементи на романтична измама, включително обещания за брак.



Жената е вярвала, че комуникира с член на управляващото семейство в Дубай и е превела над 2,5 милиона долара по фалшива банкова сметка на "фондацията“. Средствата са били осигурени чрез банкови заеми, за които тя е заложила собствената си къща, както и чрез финансови ресурси на компанията си.



Истината излязла наяве, след като с нея се свързали двама съучастници на измамника, които останали недоволни, че не са получили своя дял от сумата. Те признали пред нея, че цялата история е била измама.



Към момента DIICOT не съобщава подробности за задържани лица или за възстановени средства. Разследването е в ход, като се проверява възможното участие на други лица и международни канали за финансови измами, съобщи БТА.