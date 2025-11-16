ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Бившият генерален директор на BBC: Изплащането на обезщетение на Тръмп е недопустимо
Припомняме, че тази седмица BBC се извини на президента на САЩ в епизод от предаването Panorama, заради "погрешния монтаж" на негова реч през януари 2021 г., но отхвърли исканията му за обезщетение.
След тези действия от страна на британската медийна корпорация, Тръмп смело заяви, че може да продължи съдебните действия, увеличавайки сумата, за която може да съди, до 5 милиарда долара.
На въпроса дали може да си представи парите, парите предназначени за лицензионни такси да бъдат използвани за изплащане на Тръмп, лорд Хол отговори в предаването Sunday with Laura Kuenssberg на BBC: "Не, това не бива да се случва. Става въпрос за публични средства. Това не би било уместно."
Лорд Хол подаде оставка като генерален директор през 2020 г. след седем години заемане на тази длъжност.
Припомняме още, че контроверсията около редактирането на речта на Тръмп доведе до оставките на генералния директор на BBC Тим Дейви и шефа на новините Дебора Търнес.
Според бившия генерален редактор на обществената медия редактирането на видеото е било "сериозна грешка“, но добавя, че това е трябвало "да бъде признато като такова много по-рано в целия процес“.
Лорд Хол също така заяви, че се притеснява, че "усилията, усърдието и вярата в безпристрастността“ на журналистите от BBC са били загубени в дебата.
"Оставката на две висши фигури в началото на подновяването на хартата на биртанската обществена медия затруднява процеса в решаващ момент за бъдещето ѝ“, подчерта той в ефира BBC.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 80
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Украйна ще внася газ от Гърция през България?
11:05 / 16.11.2025
Чанти с пари и златна тоалетна: Корупционната криза, която "удари...
15:35 / 15.11.2025
САЩ направиха изключение за България за санкциите срещу "Лукойл"
22:11 / 14.11.2025
182 млн. лева разпределят Пловдив и още 6 общини за електробуси в...
21:06 / 14.11.2025
Великобритания направи изключение от санкциите за българските дру...
16:18 / 14.11.2025
Майка и нейните две деца починаха след консумация на улична храна...
12:43 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS