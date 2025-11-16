Бившият генерален директор на BBC: Изплащането на обезщетение на Тръмп е недопустимо

© BBC изобщо не трябва да се съгласява да плаща пари на Доналд Тръмп. Това заяви бившият генерален директор на медията лорд Тони Хол.



Припомняме, че тази седмица BBC се извини на президента на САЩ в епизод от предаването Panorama, заради "погрешния монтаж" на негова реч през януари 2021 г., но отхвърли исканията му за обезщетение.



След тези действия от страна на британската медийна корпорация, Тръмп смело заяви, че може да продължи съдебните действия, увеличавайки сумата, за която може да съди, до 5 ​​милиарда долара.



На въпроса дали може да си представи парите, парите предназначени за лицензионни такси да бъдат използвани за изплащане на Тръмп, лорд Хол отговори в предаването Sunday with Laura Kuenssberg на BBC: "Не, това не бива да се случва. Става въпрос за публични средства. Това не би било уместно."



Лорд Хол подаде оставка като генерален директор през 2020 г. след седем години заемане на тази длъжност.



Припомняме още, че контроверсията около редактирането на речта на Тръмп доведе до оставките на генералния директор на BBC Тим Дейви и шефа на новините Дебора Търнес.



Според бившия генерален редактор на обществената медия редактирането на видеото е било "сериозна грешка“, но добавя, че това е трябвало "да бъде признато като такова много по-рано в целия процес“.



Лорд Хол също така заяви, че се притеснява, че "усилията, усърдието и вярата в безпристрастността“ на журналистите от BBC са били загубени в дебата.



"Оставката на две висши фигури в началото на подновяването на хартата на биртанската обществена медия затруднява процеса в решаващ момент за бъдещето ѝ“, подчерта той в ефира BBC.