|"Беломорската" магистрала в пламъци! Тежка катастрофа с българин, трима са загинали!
Тежкотоварен камион и лека кола са се ударили в участъка до пункта за събиране на пътни такси Ясмос. Сблъсъкът е довел до възпламеняване на превозните средства. Огънят се е пренесъл и върху съседен път.
Според гръцки медии, има трима загинали – водач и пътници в леката кола. Всички те са гръцки граждани. Водачът на камиона е българин. Има и ранени при инцидента.
В момента движението е пренасочено към националния път Комотини - Порто Лагос - Ксанти.
Магистрала "Егнатия“ поема целия туристически поток през "Маказа“ в посока курортите на Бяло море.
преди 1 ч. и 3 мин.
0
