"Беломорската" магистрала в пламъци! Тежка катастрофа с българин, трима са загинали!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:55
© О Хронос
Тежък пътен инцидент със загинали е станал на магистрала "Егнатия-Одос“, съобщават гръцки медии.

Тежкотоварен камион и лека кола са се ударили в участъка до пункта за събиране на пътни такси Ясмос. Сблъсъкът е довел до възпламеняване на превозните средства. Огънят се е пренесъл и върху съседен път.

Според гръцки медии, има трима загинали – водач и пътници в леката кола. Всички те са гръцки граждани. Водачът на камиона е българин. Има и ранени при инцидента. 

В момента движението е пренасочено към националния път Комотини - Порто Лагос - Ксанти.

Магистрала "Егнатия“ поема целия туристически поток през "Маказа“ в посока курортите на Бяло море.







Гърците са пресекли пътя на нашия ШУМАХЕР.....лека им пръст...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Международни новини:
Нови жестоки глоби за шофьорите в Гърция
11:44 / 18.08.2025
Тръмп: Зеленски би могъл да прекрати войната с Русия почти веднаг...
08:45 / 18.08.2025
Fox News публикува емоционалното писмо за мир на Мелания Тръмп до...
11:27 / 17.08.2025
Силна буря отнесе покрив на блок в район с много българи в САЩ
09:09 / 17.08.2025
Тръмп: Путин настоява Украйна да отстъпи Донецка област
19:38 / 16.08.2025
Българка беше прободена 10 пъти с нож в Гърция
18:57 / 16.08.2025

Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
21:04 / 17.08.2025
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече от любопитни
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече от любопитни
12:34 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Убийство в Първомай
