"Беломорската" магистрала в пламъци! Тежка катастрофа с българин, трима са загинали!

© О Хронос Тежък пътен инцидент със загинали е станал на магистрала "Егнатия-Одос“, съобщават гръцки медии.



Тежкотоварен камион и лека кола са се ударили в участъка до пункта за събиране на пътни такси Ясмос. Сблъсъкът е довел до възпламеняване на превозните средства. Огънят се е пренесъл и върху съседен път.



Според гръцки медии, има трима загинали – водач и пътници в леката кола. Всички те са гръцки граждани. Водачът на камиона е българин. Има и ранени при инцидента.



В момента движението е пренасочено към националния път Комотини - Порто Лагос - Ксанти.



Магистрала "Егнатия“ поема целия туристически поток през "Маказа“ в посока курортите на Бяло море.