Арестуваха грък, който принуждавал непълнолетна в България да малтретира сексуално сестра си

© Гръцката полиция, с помощта на международното полицейско сътрудничество, е арестувала и повдигнала обвинения на 38-годишен гражданин на Гърция, който е извършил киберпрестъпление срещу непълнолетна, живееща в България, и по-малката й сестра, предава Protagon.



Срещу мъжа е образувано наказателно дело от Дирекцията за борба с киберпрестъпността на Гръцката полиция с обвинение в престъпление от наказателния характер за случаи на порнография с непълнолетни.



Както става известно от полицията, случаят е разкрит след подходящо използване на информация, предадена на гръцките правоохранителни органи от властите на България и САЩ чрез отдел "Европол“. Материалите са били във връзка с онлайн сексуално малтретиране на непълнолетни от интернет потребител.



По-конкретно, този потребител, в комуникация с непълнолетна, жителка на България, чрез интернет приложения, използвайки техники за манипулация и упражнявайки психологическо насилие, за да предизвика страх у момичето, е изтръгнал от нея сексуален материал, в който тя се появява, като я е принудил да упражни сексуално насилие над също непълнолетната си сестра.



Полицейските разследвания са установили самоличността на 38-годишния мъж, а при претърсване на дома му в присъствието на съдебен служител са били намерени и иззети два мобилни телефона и три твърди диска.