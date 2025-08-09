ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Арестуваха грък, който принуждавал непълнолетна в България да малтретира сексуално сестра си
Срещу мъжа е образувано наказателно дело от Дирекцията за борба с киберпрестъпността на Гръцката полиция с обвинение в престъпление от наказателния характер за случаи на порнография с непълнолетни.
Както става известно от полицията, случаят е разкрит след подходящо използване на информация, предадена на гръцките правоохранителни органи от властите на България и САЩ чрез отдел "Европол“. Материалите са били във връзка с онлайн сексуално малтретиране на непълнолетни от интернет потребител.
По-конкретно, този потребител, в комуникация с непълнолетна, жителка на България, чрез интернет приложения, използвайки техники за манипулация и упражнявайки психологическо насилие, за да предизвика страх у момичето, е изтръгнал от нея сексуален материал, в който тя се появява, като я е принудил да упражни сексуално насилие над също непълнолетната си сестра.
Полицейските разследвания са установили самоличността на 38-годишния мъж, а при претърсване на дома му в присъствието на съдебен служител са били намерени и иззети два мобилни телефона и три твърди диска.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Стрелба на Таймс Скуеър в Ню Йорк, трима души са ранени
11:22 / 09.08.2025
Зеленски: Украинците няма да дадат земята си на Русия
10:33 / 09.08.2025
CBS News: Зеленски може да присъства на срещата Тръмп-Путин в Аля...
09:18 / 09.08.2025
Тръмп ще се срещне с Путин на 15 август
06:49 / 09.08.2025
Мними врачки завлякоха наивница с десетки хиляди евро
19:51 / 08.08.2025
Fox News научи евентуалната дата за срещата Тръмп-Путин
14:47 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS