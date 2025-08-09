ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Арестуваха грък, който принуждавал непълнолетна в България да малтретира сексуално сестра си
Автор: ИА Фокус 19:06Коментари (0)0
©
Гръцката полиция, с помощта на международното полицейско сътрудничество, е арестувала и повдигнала обвинения на 38-годишен гражданин на Гърция, който е извършил киберпрестъпление срещу непълнолетна, живееща в България, и по-малката й сестра, предава Protagon.

Срещу мъжа е образувано наказателно дело от Дирекцията за борба с киберпрестъпността на Гръцката полиция с обвинение в престъпление от наказателния характер за случаи на порнография с непълнолетни.

Както става известно от полицията, случаят е разкрит след подходящо използване на информация, предадена на гръцките правоохранителни органи от властите на България и САЩ чрез отдел "Европол“. Материалите са били във връзка с онлайн сексуално малтретиране на непълнолетни от интернет потребител.

По-конкретно, този потребител, в комуникация с непълнолетна, жителка на България, чрез интернет приложения, използвайки техники за манипулация и упражнявайки психологическо насилие, за да предизвика страх у момичето, е изтръгнал от нея сексуален материал, в който тя се появява, като я е принудил да упражни сексуално насилие над също непълнолетната си сестра.

Полицейските разследвания са установили самоличността на 38-годишния мъж, а при претърсване на дома му в присъствието на съдебен служител са били намерени и иззети два мобилни телефона и три твърди диска.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Стрелба на Таймс Скуеър в Ню Йорк, трима души са ранени
11:22 / 09.08.2025
Зеленски: Украинците няма да дадат земята си на Русия
10:33 / 09.08.2025
CBS News: Зеленски може да присъства на срещата Тръмп-Путин в Аля...
09:18 / 09.08.2025
Тръмп ще се срещне с Путин на 15 август
06:49 / 09.08.2025
Мними врачки завлякоха наивница с десетки хиляди евро
19:51 / 08.08.2025
Fox News научи евентуалната дата за срещата Тръмп-Путин
14:47 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
На 32 с нова визия
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: