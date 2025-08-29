ЗАРЕЖДАНЕ...
|Арестуваха един от най-известните изпълнители в света
Южнокорейската полиция е обвинила артиста в незаконно получаване на рецепти за психотропни лекарства и прехвърлянето им на трети страни. Тоест, Psy беше арестуван и за разпространение на наркотици. Южнокорейската информационна агенция Renhan съобщава, че разследването продължава. Лекарят на певеца също е арестуван, пишат от "Телеграф".
Пак Дже Санг е роден на 31 декември 1977 г. в Сеул в заможно семейство. Родителите не жалеели пари за детето си. През 2001 г. той записва първия си албум. След това отчита дълга поредица от неуспехи. И накрая, през 2012 г., Psy става световно известен с песента си Gangnam Style.
Парчето се изкачи до номер две в поп класацията Billboard Hot 100 в САЩ за броени дни. А видеото, в което той изпълнява обикновен танцов номер, събра над 1 милиард гледания за първи път в историята на YouTube.
Но всъщност това е еднократен успех. След това животът му тръгва надолу. Появяват се психични проблеми, депресия, хронични нарушения на съня. Лекарите започват да предписват на изпълнителя мощни лекарства.
Разследването установи, че от 2022 г. насам Psy започва да получава рецепти за силнодействащи лекарства от болница в Сеул. По закон Пак Дже Санг е трябвало сам да ги взема всеки път, но вместо това трети страни, включително неговият мениджър, започват да приемат лекарствата. А това е престъпление.
Сеулските правоохранителни органи не скриха факта, че са арестували Пак Дже Санг благодарение на сигнал. Сай очевидно е бил предаден от близък човек. Претърсване на университетската болница и записи от видеонаблюдение помогнаха за събирането на голямо количество доказателства.
