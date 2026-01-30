ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Арестуваха бивш водещ на CNN
Лемон е излъчил на живо протест, който е прекъснал църковна служба в Сейнт Пол, Минесота, по-рано този месец, като протестиращите са изразявали недоволство от насилието на агентите на ICE в района.
Адвокатът на Лемон определя ареста му като "безпрецедентна атака срещу Първата поправка (която гарантира свободното изповядване на дадена религия или ограничавана на свободата на словото).
Лемон от своя страна заявява, че е присъствал на протеста като журналист, добавяйки, че не е знаел, че активистите ще прекъснат службата.
Длъжностни лица от администрацията на Тръмп незабавно са осъдили демонстрацията и са обвинили демонстрантите, че са "заплашили вярващите".
Лемон бе освободен от CNN през април 2023 г., след 17 години работа в медията. Според съобщенията тогава, той е тормозел колегите си, а също така бе подложен на остри критики за коментари, които направи по към американската телевизия след освобождаване ти му.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се ...
12:30 / 29.01.2026
Агентите, застреляли Aлекс Прети в Минеаполис, са отстранени
21:38 / 28.01.2026
Вижте кадрите от смъртоносната катастрофа с фенове на ПАОК в Румъ...
12:34 / 28.01.2026
Броят на загиналите в "снежния капан" в САЩ се увеличи драстично
08:08 / 28.01.2026
Тираджии настояват за промяна на правилата за престой в ЕС
12:37 / 27.01.2026
Франция одобри закон за забрана на социалните мрежи за деца под 1...
09:14 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS