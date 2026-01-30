ИЗПРАТИ НОВИНА
Арестуваха бивш водещ на CNN
Автор: Николина Александрова 18:49
©
Бившият водещ на CNN Дон Лемон е арестуван, съобщи в петък служител на Министерството на правосъдието, запознат с конкретния случай, предава Politico.

Лемон е излъчил на живо протест, който е прекъснал църковна служба в Сейнт Пол, Минесота, по-рано този месец, като протестиращите са изразявали недоволство от насилието на агентите на ICE в района.

Адвокатът на Лемон определя ареста му като "безпрецедентна атака срещу Първата поправка (която гарантира свободното изповядване на дадена религия или ограничавана на свободата на словото).

Лемон от своя страна заявява, че е присъствал на протеста като журналист, добавяйки, че не е знаел, че активистите ще прекъснат службата.

Длъжностни лица от администрацията на Тръмп незабавно са осъдили демонстрацията и са обвинили демонстрантите, че са "заплашили вярващите".

Лемон бе освободен от CNN през април 2023 г., след 17 години работа в медията. Според съобщенията тогава, той е тормозел колегите си, а също така бе подложен на остри критики за коментари, които направи по към американската телевизия след освобождаване ти му.



Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
МС реши: Университетите ще могат да приемат студенти с общи изпити по математика и физика
