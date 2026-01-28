ЗАРЕЖДАНЕ...
|Агентите застреляли Aлекс Прети в Минеаполис са отстранени
Според Маклафлин двамата замесени федерални имиграционни агенти са пуснати в административен отпуск. Самоличността на служителите не се разкрива.
Във вторник заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър призна, че агенти на граничния патрул може да са нарушили протокола по време на инцидента.
Нова вълна от протести избухна в Минеаполис на 24 януари, след като агент на ICE застреля Aлекс Прети в града. Министерството на вътрешната сигурност тогава обяви, че мъжът е оказал съпротива на федералните агенти, когато са се опитали да конфискуват оръжието му.
