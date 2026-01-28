© Агентите на федералната имиграционна полиция (ICE) на САЩ, замесени в стрелба по американския гражданин Aлекс Прети по време на акция срещу нелегални имигранти в Минеаполис, са временно отстранени от длъжност. Това съобщи помощник-министъра на вътрешната сигурност Триша Маклафлин, предава The Guardian.



Според Маклафлин двамата замесени федерални имиграционни агенти са пуснати в административен отпуск. Самоличността на служителите не се разкрива.



Във вторник заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър призна, че агенти на граничния патрул може да са нарушили протокола по време на инцидента.



Нова вълна от протести избухна в Минеаполис на 24 януари, след като агент на ICE застреля Aлекс Прети в града. Министерството на вътрешната сигурност тогава обяви, че мъжът е оказал съпротива на федералните агенти, когато са се опитали да конфискуват оръжието му.



