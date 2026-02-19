ИЗПРАТИ НОВИНА
Андрю има право на пенсия от 7000 лири
Автор: Николина Александрова 21:49Коментари (0)86
Андрю Маунтбатън-Уиндзор има право да претендира за държавна пенсия от днес, на 66-ия си рожден ден, пише The Sun.

Освен че има право на безплатен превоз с автобус и метро в Лондон, бившият херцог на Йорк има право на държавна пенсия, тъй като е плащал социални осигуровки, докато е служил в Кралския флот в продължение на 22 години.

Той има право на държавна пенсия от 7000 лири годишно, в допълнение към приблизително 20 000 лири, които получава ежегодно от Кралския флот.

77-годишният крал Чарлз също има право на пенсия от 11 години насам, благодарение на службата си във флота, но той дарява седмичната си печалба на Age UK.

Не е известно дали Андрю ще прибере пенсията си или ще я дари за благотворителни цели.

"ФОКУС" примомня, че на 19 февруари, в деня на 66-ия си рожден ден, братът на краля на Великобритания Андрю Маунтбетън-Уиндзор беше арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение.


Още по темата: общо новини по темата: 1
19.02.2026 »






