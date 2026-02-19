ИЗПРАТИ НОВИНА
Андрю е арестуван на рождения му ден
Автор: Николина Александрова 12:46Коментари (0)490
Андрю Маунтбатън-Уиндзор, чийто титли бяха отнети, е бил арестуван на 66-ия си рожден ден. По-рано вестник The Daily Telegraph и ВВС съобщиха, че до дома му в кралското имение Сандрингам в източна Англия са пристигнали шест полицейски автомобила.

Към този момент полицията потвърди, че е арестуван "мъж на 66-годишна възраст", без да посочва конкретно име.

В коментар за ареста британският премиер Кийр Стармър заявява: "Един от основните принципи в нашата система е, че всички са равни пред закона и никой не е над закона, и е наистина важно това да се прилага навсякъде".

Според съобщенията братът на краля на Великобритания е задържан по подозрение в злоупотреба с длъжност по време на разследването на връзките му с американския финансист Джефри Епстийн.







