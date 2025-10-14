ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Алек Болдуин след катастрофата в Ню Йорк: Добре съм
Във видеоклип в Instagram, който публикува същата вечер, Болдуин каза на последователите си, че иска да сподели "бързо съобщение“ в отговор на съобщенията за инцидент, включващ него и брат му Стивън Болдуин.
"Тази сутрин претърпях автомобилна катастрофа. Добре съм. Брат ми Стивън беше на гости при мен в Лонг Айлънд. И прекарахме уикенда там за филмовия фестивал“, заяви Болдуин, визирайки Международния филмов фестивал в Хамптънс, който приключи в понеделник.
Болдуин заяви, че шофьорът на голям камион за боклук "го е прерязал“, което го е накарало да излезе от пътя.
"Имам предвид боклукчийски камион с размерите на кит, никога не съм виждал боклукчийски камион... Сигурно е било нещо търговско, например, извозване на материали от строителството или нещо подобно. Това беше най-големият боклукчийски камион, който съм виждал“, съобщи Болдуин.
"Както и да е, няма да навлизам в подробности сега, ще ви отегча. Но за да не го ударя, ударих едно дърво. Ударих едно голямо, дебело дърво.“
Болдуин каза още, че колата, която принадлежи на съпругата му Хилария Болдуин, е била "смачкана“.
"Смачках колата на жена ми, съжалявам за това. Но всичко е наред, аз съм добре, брат ми е добре.“
Той благодари на полицаите, които са му оказали помощ след инцидента, преди отново да повтори, че колата на жена му е "наистина смачкана“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Ограничават достъпа до Instagram
18:55 / 14.10.2025
Почина Панчо от ДНК
14:17 / 14.10.2025
Почина главен заподозрян за пожара в дискотеката в Кочани
13:35 / 14.10.2025
В Гърция обявиха стачка, искат 14-та заплата
10:04 / 14.10.2025
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа
20:39 / 13.10.2025
Tурски митничари заловиха 105 кг марихуана на границата с Българи...
17:20 / 13.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS