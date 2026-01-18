ИЗПРАТИ НОВИНА
Акула нападна 13-годишно момче
Автор: Николина Александрова 16:27
©
Тийнейджър е бил наранен днес от акула, докато се е къпал в пристанището на Сидни в Австралия, детето се намира в критично състояние с тежки наранявания по краката, според полицията на Нов Южен Уелс, съобщава австралийската news.com.

Акулата е хапала момчето, на възраст около 13 години, следобед местно време, в открито море край Сарк Бийч.

"Раните съответстват на тези, които може да причини голяма акула“, заявяват от полицията в прессъобщение.

Няколко минути след като са били уведомени за инцидента, полицаи са извадили детето от морето, в близост до плажа на пристанището, в квартал Воклиз, в източната част на Сидни, съобщават от полицията.

Полицаите са оказали първа помощ на момчето, след което то е било транспортирано в Детската болница в Сидни, където лекарите са преценили, че състоянието му е критично.

"На плувците се препоръчва да избягват да влизат във водата близо до мястото“, където е било намерено детето, подчертават от полицията.

От 1791 г. насам в Австралия са регистрирани над 1280 случая на нападения от акули, от които поне 250 са били с фатален край.

Миналия септември голяма бяла акула уби сърфист на оживен плаж в северната част на Сидни. Два месеца по-късно акула уби жена, която плувала в открито море на уединен плаж в северната част на Сидни.







Статистика: