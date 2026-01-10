Актьорът Джан Яман е задържан в Истанбул при операция срещу употребата на наркотици

© Известният турски актьор Джан Яман, прочул името си далеч извън границите на родината си, е бил арестуван в Турция, предава Hurriyet.



Задържането е станало по време на специализирана акция на турската жандармерия срещу наркотиците в два нощни клуба в Истанбул и петзвездния хотел "Бебек“ на брега на Босфора. Задържани са седем души, включително популярните актьори Джан Яман и Селен Гьоргюзел, съобщава вестник Hurriyet.



Собственикът на хотела, за който се твърди, че е бил домакин на партита, на които членове на местния елит са употребявали наркотици, също е задържан. Според полицията собственикът на хотела е превърнал жилището си в незаконно игрално заведение. Около 100 полицаи са участвали в акцията.



Според информацията задържаните са били отведени в Института за по съдебна медицина, където им се извършват тестове с цел да се установи дали, кога и евентуално какви наркотични вещества са били употребявани.



Операции срещу наркотиците в Истанбул се провеждат от няколко месеца. През последните седмици в рамките на същата операция, са били задържани още 20 представители на шоубизнеса, медийните среди и светския живот.