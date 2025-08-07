ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
50 години заедно: Историята на една гей двойка, надживяла дискриминацията
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:22Коментари (2)537
©
Курт Шулце и Тун ван Ирзел са двойка от близо 50 години и живеят заедно в Дюселдорф. Домът им е пълен с изкуство – спомен от времето, когато Тун е бил търговец на произведения на изкуството. Въпреки че са много различни, двамата се допълват отлично и са изключително близки.

Курт и Тун, които наближават 90-те, са живели във време, в което сексуалните отношения между мъже са били преследвани от закона. Съответният параграф в Наказателния кодекс на Германия е премахнат едва през 1994 година, като дотогава еднополовите отношения е трябвало да бъдат прикривани, а хомосексуалните са били подложени на дискриминация и отхвърляне от обществото. Дотогава нито Курт, нито Тун са можели да кажат "това е мъжът ми". "За щастие времената се промениха", отбелязват и двамата. "Много се радвам, че вече не ми се налага да наричам Тун мой приятел, а мога да казвам - това е мъжът ми", споделя Курт пред германската обществена медия WDR, цитирани от Deutsche Welle.

Курт е на 13 години, когато установява, че се интересува от мъже. Както и че това е забранено, че в обществото се възприема като срамен дефект. "Знаех, че трябва много да внимавам", казва той не без огорчение. "Чувствах се толкова малоценен - сякаш да си хомосексуален те прави непълноценен. Това ме нараняваше толкова много."

Курт и нидерландският бизнесмен Антониус, накратко Тун, се запознават в заведение недалеч от Дюселдорф. И само след година нидерландецът се преселва в Дюселдорф, където двамата заживяват заедно. Когато през есента на 2017 година Германия легализира еднополовите бракове, Курт е на 79 години. Но това не му пречи няколко месеца по-късно да сключи брак с Тун. Оттогава двамата са съпрузи и най-добри приятели. А през октомври искат да отпразнуват 50 съвместни години. Дали като млади са можели да си представят такъв живот? "Не", казва Курт, "но мечтаех и се надявах."

Документален филм по WDR за тяхната история предизвиква положителни реакции – хората го определят като трогателен и вдъхновяващ. Някои критикуват медиите, че използват такива теми за сензация, но други подчертават колко важно е да се разказват такива истории. Мнозина благодарят на Курт и Тун за тяхната борба за равенство, защото именно такива хора са проправили пътя за днешните свободи.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Спрете да пропагандирате джендърска пропаганда. USA ID умря ,фалира,маман свърши парите ,и политиката на рекет просто ще и затвори бардака завинаги
0
 
 
Коя дискриминация бе екипа на Пловдив ,бг???..В Германия ,Белгия и Холандия е меката на геи отношенията и кво от това =на кой му пука кои с кого си ляга.В Пловдив ,на пъпа на града беше най-известния гей клуп Калигула и на кой му пукаше и на кои му пречеше изобщо??.,,,Гнусни са фестовете,парадирането,медиината пропаганда иначе на кои му дреме кой с кого и къде
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Международни новини:
NYP: И Тръмп има условие за срещата си с Путин
21:19 / 07.08.2025
Капитан на кораб бе задържан за изчезването турския милионер в Мр...
21:37 / 07.08.2025
Нови разкрития от Помпей: Хората са се завърнали да живеят там ма...
20:12 / 07.08.2025
Путин намекна за възможно място за срещата с Тръмп
17:56 / 07.08.2025
Кремъл: Путин и Тръмп ще се срещнат 
13:28 / 07.08.2025
Пожари на остров Тасос
12:18 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
14:00 / 05.08.2025
Изненадващ звезден развод
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
11:43 / 05.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Зверство срещу 18-годишно момиче
Електронно таксуване в градския транспорт
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: