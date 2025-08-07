ЗАРЕЖДАНЕ...
|50 години заедно: Историята на една гей двойка, надживяла дискриминацията
Курт и Тун, които наближават 90-те, са живели във време, в което сексуалните отношения между мъже са били преследвани от закона. Съответният параграф в Наказателния кодекс на Германия е премахнат едва през 1994 година, като дотогава еднополовите отношения е трябвало да бъдат прикривани, а хомосексуалните са били подложени на дискриминация и отхвърляне от обществото. Дотогава нито Курт, нито Тун са можели да кажат "това е мъжът ми". "За щастие времената се промениха", отбелязват и двамата. "Много се радвам, че вече не ми се налага да наричам Тун мой приятел, а мога да казвам - това е мъжът ми", споделя Курт пред германската обществена медия WDR, цитирани от Deutsche Welle.
Курт е на 13 години, когато установява, че се интересува от мъже. Както и че това е забранено, че в обществото се възприема като срамен дефект. "Знаех, че трябва много да внимавам", казва той не без огорчение. "Чувствах се толкова малоценен - сякаш да си хомосексуален те прави непълноценен. Това ме нараняваше толкова много."
Курт и нидерландският бизнесмен Антониус, накратко Тун, се запознават в заведение недалеч от Дюселдорф. И само след година нидерландецът се преселва в Дюселдорф, където двамата заживяват заедно. Когато през есента на 2017 година Германия легализира еднополовите бракове, Курт е на 79 години. Но това не му пречи няколко месеца по-късно да сключи брак с Тун. Оттогава двамата са съпрузи и най-добри приятели. А през октомври искат да отпразнуват 50 съвместни години. Дали като млади са можели да си представят такъв живот? "Не", казва Курт, "но мечтаех и се надявах."
Документален филм по WDR за тяхната история предизвиква положителни реакции – хората го определят като трогателен и вдъхновяващ. Някои критикуват медиите, че използват такива теми за сензация, но други подчертават колко важно е да се разказват такива истории. Мнозина благодарят на Курт и Тун за тяхната борба за равенство, защото именно такива хора са проправили пътя за днешните свободи.
