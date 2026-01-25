Жени Калканджиева го закъса

© Евгения Калканджиева от години се бори с проблем, който сериозно променя ежедневието й. Бившата "Мис България" почти не вижда в тъмното.



Това влияе не само на комфорта й, но и на начина, по който хората я възприемат. Зрителните x затруднения често ѝ създават имидж на високомерна, защото инстинктивно присвива очи и изглежда намръщена, когато се опитва да фокусира. "Когато съм в някое заведение, аз може да гледам право в човека, но всъщност изобщо да не го виждам, а хората си мислят, че се надувам", споделя дългокраката брюнетка.



Офталмолог вече й е препоръчал да носи очила, но тя категорично отказва. Явно суетата и нежеланието да промени визията си засега надделяват над медицинските съвети. Цената обаче не е малка – заради проблемите със зрението Евгения е спряла да шофира, особено вечер, когато рискът става прекалено голям, пише HotArena.