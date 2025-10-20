ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Жана Бергендорф във връзка с жена, която познава от 7 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:27Коментари (0)1274
©
Певицата Жана Бергендорф говори откровено за личния си живот в предаването "На кафе" по Нова телевизия. Звездата сподели, че има щастлива връзка с жена, която ѝ дава усещане за хармония и подкрепа.

"Имам спокойна връзка от 4 месеца. Във всички медии гръмна, че си имам приятелка, но ние се познаваме от 7 години. Едва преди няколко месеца се случиха нещата между нас. Тази връзка ми дава голяма любов и спокойствие," призна Жана.

Певицата разказа и за отношенията със своя 15-годишен син, който вече е сериозен тийнейджър и спортува активно.

"Гордея се с него. Често сме заедно и прекарваме цели дни двамата. Говорим си по няколко пъти на ден – имаме хубав контакт. Не сме загубили тънката нишка между родител и приятел."

Жана споделя, че синът ѝ приема всичко около нея с разбиране и зрялост:

"На него не му пука какви ги върша и нищо не му влияе негативно. Знае, че майка му е луда глава, а той е по-кротък от мен," добави с усмивка певицата, пише "България Днес".


Още по темата: общо новини по темата: 1838
20.10.2025 Брутално скъпо: 10 000 лева за билет за Тони Стораро
20.10.2025 На 14 разбира, че е осиновена, на 51 намира истинската си майка, губи и 2-годишен син
20.10.2025 Нова вражда в кралското семейство на Великобритания
20.10.2025 Стягат сватба
20.10.2025 Иво Сиромахов със сериозна заплата на месец при Слави
20.10.2025 Оля Малинова много сериозно обмисляла операция за разкрасяване
предишна страница [ 1/307 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Стягат сватба
16:04 / 20.10.2025
Иво Сиромахов със сериозна заплата на месец при Слави
15:37 / 20.10.2025
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Тя покори Холивуд и не крие, че е българка
12:57 / 20.10.2025
Започнаха снимките на "Чамкория"
11:45 / 20.10.2025
Мари сяда на стола на Гала?
09:22 / 20.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
10:24 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
13:17 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
17:51 / 19.10.2025
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
21:54 / 19.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Проблеми за шофьори и пешеходци по "Пещерско шосе"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: