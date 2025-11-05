ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жана Бергендорф: Дали ще оцелея, сама не знам
Това казва талантливата Жана Бергендорф, която само преди ден пя на конкурса "Мисис Черно море“ и показа себе си в нетрадиционна светлина - зелена дълга рокля, с пуснати червени коси и силен грим. "Ариел, това съм аз“, засмя се Жана в началото на събитието, а множеството остана с отворена уста, когато тя запя популярни поппарчета.
От август насам излезе новина, че Жана си пада по пада по жена на име Светослава Петкова, което певицата така и не коментира в медиите. Дали двете са заедно, не е много ясно, но при всички случаи са добри приятелки и се подкрепят.
От много време се говори, че Жана харесва и двата пола, което тя така и не отричаше.
"Въпросът не е до това, когато има любов, тя се усеща, без значение пола“, признавала е певицата.
Животът на талантливата певица е низ от възходи и падения, но тя не спира да се бори за себе си и хората, които обича.
"Моят живот няма особен смисъл. Господ ми е дал глас, но дали ще оцелея, сама не знам. Вярно е, че съм преживяла насилие. Мама ме заряза в сиропиталище шест години. Бях малтретирана от дете, а любовниците на майка ми ме шамареха ежедневно“.
С днешна дата тя е благодарна на майка си, че я е "калила“ и може да се оправи сама в живота си.
"Не можем да виним родителите си за изборите, които са направили. Каквото са могли, това са свършили. Само можем да се учим от собствените си грешки“, казва Жана, която можем да гледаме и чуем в петък в "Суингинг хол“ в столицата, пише HotArena.
