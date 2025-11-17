Жалко! Още една хубава двойка се раздели

© Посланието на Паула Бадоса за 28-ия ѝ рожден ден предизвика вълна от коментари в света на тениса. Испанката публикува в социалните мрежи пост с надпис "секси и необвързана“, който бързо събра реакции.



Нейната публикация се появи само дни след като бившият ѝ приятел Стефанос Циципас индиректно потвърди, че е необвързан по време на интервю в Атина. С това окончателно се слага край на романса между двамата.



Феновете, които някога подкрепяха двойката, сега си припомнят върховете и спадовете в отношенията им, докато и двете звезди публично навлизат в нова глава от живота си.