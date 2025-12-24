Здравка Евтимова: Животът е един безкраен роман. В него има и тъжни страници

© NOVA NEWS Надеждата представлява едно необятно пространство, което никога не може да бъде пренатоварено. Това каза писателката Здравка Евтимова.



“Бъдни вечер за мен означава рождество на радостта и надеждата, които очаквам не само в личен план. За мен това е надежда за светли дни на всички хора под българското небе", обясни пред NOVA NEWS писателката.



По думите на Евтимова надеждата ѝ е да се върне здравето в домовете, където има страдащи, да се родят здрави и щастливи дечица там, където те са желани, а самотните да намерят най-добрия и светъл човек за свой спътник.



“Надеждата представлява едно необятно пространство, което никога не може да бъде претоварено. В зависимост от духовния строй на човека, той може да се надява на най-различни неща. Активната надежда е най-силната - когато се надяваш и се готвиш да го осъществиш, да знаеш, че в теб има достатъчно умения и висок интелект. А тях ние сами ги изграждаме. Затова надеждата и осъществяването на мечтата са една и съща сплав", смята писателката.



Тя сподели, че има хора, които в този най-светъл празник остават сами. “Животът е един безкраен роман. В него има и тъжни страници, но от нас зависи да ги обърнем, за да стигнем до добрите - тези изпълнени със светлина, доброта, споделеност. Самотата е само една стъпка към любовта и щастието", обясни Евтимова.



“Хората, които са самотни, се намират на една тъмна страница от живота си, но тя не е последната. Нека напишат светлата страница със сърцето си, със способността да се обърнат към друг човек, да го разберат и да го стоплят. Защото всеки има нужда от една хубава дума и усмивка", сподели още писателката.