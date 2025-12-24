ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Здравка Евтимова: Животът е един безкраен роман. В него има и тъжни страници
Автор: ИА Фокус 15:41Коментари (0)208
© NOVA NEWS
Надеждата представлява едно необятно пространство, което никога не може да бъде пренатоварено. Това каза писателката Здравка Евтимова.

“Бъдни вечер за мен означава рождество на радостта и надеждата, които очаквам не само в личен план. За мен това е надежда за светли дни на всички хора под българското небе", обясни пред NOVA NEWS писателката.

По думите на Евтимова надеждата ѝ е да се върне здравето в домовете, където има страдащи, да се родят здрави и щастливи дечица там, където те са желани, а самотните да намерят най-добрия и светъл човек за свой спътник.

“Надеждата представлява едно необятно пространство, което никога не може да бъде претоварено. В зависимост от духовния строй на човека, той може да се надява на най-различни неща. Активната надежда е най-силната - когато се надяваш и се готвиш да го осъществиш, да знаеш, че в теб има достатъчно умения и висок интелект. А тях ние сами ги изграждаме. Затова надеждата и осъществяването на мечтата са една и съща сплав", смята писателката.

Тя сподели, че има хора, които в този най-светъл празник остават сами. “Животът е един безкраен роман. В него има и тъжни страници, но от нас зависи да ги обърнем, за да стигнем до добрите - тези изпълнени със светлина, доброта, споделеност. Самотата е само една стъпка към любовта и щастието", обясни Евтимова. 

“Хората, които са самотни, се намират на една тъмна страница от живота си, но тя не е последната. Нека напишат светлата страница със сърцето си, със способността да се обърнат към друг човек, да го разберат и да го стоплят. Защото всеки има нужда от една хубава дума и усмивка", сподели още писателката.


Още по темата: общо новини по темата: 176
24.12.2025 Българи: Ще празнуваме по-скромно
24.12.2025 Пловдивчанин: Вярвам в Дядо Коледа, защото портфейлът ми олеква
24.12.2025 Нутриционист: Първо хапнете и след това вече пийте алкохол. Така ще бъде много по-добре за вашето тяло
24.12.2025 Гърци превзеха Банско
24.12.2025 Заредете се с търпение, опашките са големи
24.12.2025 Един необикновен 24 декември: Стефка и Петър се потопиха в зимното
море
предишна страница [ 1/30 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Един необикновен 24 декември: Стефка и Петър се потопиха в зимнот...
12:46 / 24.12.2025
Жената на Бойко Кръстанов призна за бебето
11:19 / 24.12.2025
Проф. Кантарджиев: Греяното вино с канела, карамфил и цитрусови п...
10:52 / 24.12.2025
Евростат с данни за играчките и откъде идват
12:25 / 24.12.2025
От bTV обявиха официално какво ще излъчват
06:00 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
Зловещо ПТП на пътя Пловдив - Пещера
Изграждат нов реактор в АЕЦ "Козлодуй"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: