Станимир Чонев бе редактор на въпросите в "Стани богат", когато то се излъчваше по БНТ преди няколко години. По този повод той сподели история в социалните мрежи за случай, в който на предаването е бил оказан натиск и е бил на косъм да отпадне от програмата заради политически зададен въпрос. Самият Чонев пък напуска екипа на предаването след това вмешателство.



За контекст на случая той дава пример с Гари Линекер, чието предаване бе свалено от ефир заради изказване по политическа тема.



Ето целия пост на Чонев:



Преди няколко дни бившият футболист и настоящ ТВ водещ Гари Линекер критикува в Туитър проектозакон на британското правителство да депортира бежанци, които прекосяват Ламанша с малки лодки. В резултат на това ръководството на BBC го свали от екрана. Най-старото футболно предаване в света "Мач на деня" (Match of the Day) се излъчва от 1964 година, а Линекер е негов водещ от 24 години.



Постепенно, един по един, останалите водещи, коментатори и експерти започнаха да обявяват, че бойкотират продукцията и няма да се явят в студиото в знак на солидарност със своя колега. Снощи "Мач на деня" нямаше студийна част, излъчиха се само репортажи от мачовете, а дължината беше намалена от 80 на 20 минути.



Известни личности извън BBC също подкрепиха Линекер и публичният дебат напусна пределите на телевизията. Наложи се министър-председателят да дава специално изявление по темата в събота вечер, в което (разбира се) си изми ръцете, отрече натискът да произхожда от правителството и остави телевизията да си оправя бакиите. До редакционното приключване на този текст не е много ясно дали генералният директор на BBC ще успее да запази поста си. Положението му никак не изглежда обнадеждаващо.



На 5.11.2018 година в предаването "Стани богат" по БНТ, за което тогава пишех въпроси, беше излъчен следния въпрос:



Кои двама българи с филантропската си дейност се нареждат до световни имена като Бил Гейтс и Уорън Бъфет?



А: Христо Явашев и Тео Ушев



B: Д. Пеевски и В. Сидеров



C: Петър Дънов и Ванга



D: Евлоги и Христо Георгиеви



След излъчването на епизода някой се обади на тогавашния генерален директор Константин Каменаров, който по късна доба се свърза с нашия екип. Последва оживена дискусия относно съдържанието на въпросите. Преди това в тях бяха присъствали десетки имена на политици от всички партии и епохи – Румен Радев, Андрей Луканов, Иван Костов, Корнелия Нинова, дори Ахмед Доган. Нещо в този въпрос обаче притесни ръководството на телевизията. Беше ни заповядано в прав текст отсега нататък да няма никаква политика въобще като тема, камо ли имена на политици. В противен случай предаването "пада".



Големият проблем беше, че вече бяхме заснели няколко десетки епизода, които предстоеше да се излъчат през идните седмици. Пратихме на телевизията всички въпроси от тези епизоди и те ни върнаха своите "забележки" - какво трябва да се "преработи". Това постави известно техническо предизвикателство, защото нямаше как да каним отново участниците и да презаписваме сегменти от предаването, а някои от тях бяха и извън България. С магията на монтажа успяхме да закърпим положението.



Това си беше жива проба цензура, дошла "отгоре". "Преработването" на вече заснет материал за мен беше съвършено недопустимо и прилягаше по-скоро на времената на БКП. Имам известни подозрения, че конкретната персона "отгоре" после направи кратка кариера в Народния театър, но няма как да съм сигурен.



Опитах се да организирам моите колеги в нещо като "синдикат", който "задружно" да даде отпор на ръководството на телевизията (сега ми е смешно, като се сетя за своите напъни). Разбира се, никой не се съгласи. Всеки се страхуваше, че ще остане без работа посред зима, защото продукцията ще бъде свалена или моментално ще намерят някого за неговото място.



И това е напълно легитимно притеснение – съдбата на предаванията по Българска национална телевизия. БНТ зависи единствено и само от текущото мнение на ръководството. Продукции са сваляни дори само след един епизод, а уволняването на хора и светкавичното назначаване на ужасно некадърни, но лоялни техни заместници е напълно рутинна практика.



Гледаемостта няма никакво значение. По това време "Стани богат" имаше рейтинг може би десет пъти по-висок от същия времеви пояс преди това, а същевременно предавания с практически нула зрители вегетират в продължение на години в ефира.



Реших, че не е редно да се упражнява толкова директна и гранулярна цензура върху съдържанието и напуснах предаването, в което бях прекарал голяма част от професионалния си живот (от края на 2002 година). Без работа посред зима останах само аз.



Изумителна е разликата между английската и българската култура що се отнася до защитата на отделния индивид от попълзновенията на големи и мощни организации (правителство, корпорация и т.н.). Гари Линекер, колкото и да е популярен и талантлив, не би могъл да се пребори сам с ВВС. Никой не би могъл – това е мултимилиардна стогодишна корпорация с над двайсет хиляди служители. Солидарността обаче, демонстрирана не от един-двама, а от десетки негови колеги, може.



Осъзнаването, че популярността е капитал, който можеш да инвестираш в обществена полза, а не да разхитиш срещу жълти стотинки, е голямата разлика между известните там и известните тук.



Свободата се носи в сърцето и животът на човек предлага не един и два случая, в които трябва да избираме между нея и пълния корем. Избирайки консистентно пълния корем, ние ставаме съучастници в пълзящия преврат срещу свободата. Накрая се оказваме с медии, в които мислещите хора са заменени от "мисирки", с правосъдие, в което независимите магистрати са заменени от плужеци и въобще с живот, в който шепа полуграмотни милиционери определят съдбата ни за десетилетия напред.



Финалният (но само за мен) епизод на "Стани богат" (24-а минута):