ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Захари Бахаров отново влиза в затвора
Това се случва в "Бъркани яйца“ - режисьорския дебют на Даниел Върбанов, когото досега познавахме като актьор — Баян във "Войната на буквите“, кастинга за ролята на Христо Стоичков по NOVA.
Захари Бахаров влезе артистично за пръв път в затвора при снимките на "Дзифт“. Втория път го направи за шестия сезон на "Под прикритие“, чиято премиера предстои.
Снимките на "Бъркани яйца“ са били в истински затвор и на екипа е било интересно да се потопят в тази атмосфера.
Пред "Телеграф“ продуцентът и режисьор Даниел Върбанов отбеляза: "Както винаги, Захари Бахаров се справи брилянтно. Когато той ти се навие на акъла, оттам насетне го оставяш да направи това, в което е най-добър“. "В един перфектен свят“ искахме Захари Бахаров да играе тази роля и опитахме, не знаехме дали ще се съгласи. Явно в момента сме в перфектна среда, след като той се нави“ -добави режисьорът. Доста след снимките на "Войната на буквите“, където двамата играят се случила уговорката.
Разказът в "Бъркани яйца“ е за мъж, който няколко часа след излизането си от затвора се забърква в ново престъпление. "Това е филм, който не е много лесен за преразказване“, поясни режисьорът. Проектът е късометражен и вече е завършен.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3545
|предишна страница [ 1/591 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Тежки битки за морал, власт и оцеляване, зависимости и опасни тай...
10:52 / 26.02.2026
Бил Гейтс: Изневерих на жена ми с две рускини
19:18 / 25.02.2026
Бил Гейтс се извини
17:17 / 25.02.2026
Зрител: Никой не може да спечели "Стани богат" в българския му ва...
16:28 / 25.02.2026
BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen могат да изчезнат в познатия си в...
10:17 / 25.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS