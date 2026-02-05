ИЗПРАТИ НОВИНА
Задава се мега телевизионна битка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:57
©
Битката за рейтинг в родния ефир започва на 17 февруари! Освен "Ергенът" по bTV, на тази дата се завръща и "Хелс китчън" по NOVA, когато от 20:00 ч. безкомпромисният шеф Виктор Ангелов ще отвори "Кухнята на Ада" за новите жадни за голямата победа претенденти.

В продължение на седем сезона Hell’s Kitchen България успява да прикове вниманието на милиони зрители в телевизионното и дигиталното пространство. Тази година мащабната надпревара, превърнала се в една от най-успешните реализации на формата в световен мащаб, провокира много чуждестранни таланти от три континента също да се впуснат в кулинарно приключение у нас.

Сред новите възпитаници на шеф Виктор Ангелов попадат готвачи с богат опит, хоби ентусиасти, финансист, сладкари, дете на легендарни риалити герои, домакиня, както и професионалисти с международен опит, решили да нарекат България отново свой дом. Под светлините на прожекторите ще застанат и нови звездни участници - милионер, гримьор, супермодел, музикант, журналист, актриса, художничка и човек, който винаги е номер едно, с каквото и да се захване. Кой от тях обаче ще се окаже най-сръчен в кухнята?

Тази пролет зрителите на NOVA ще имат възможност да видят и оспорвани кастинг предизвикателства, в които всяка седмица различни претенденти ще се борят за одобрението на шеф Ангелов и място в неговата кухня.


Статистика: