ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Юксел Кадриев наистина е влюбен като ученик
Почитателите му напълно се съгласиха с това твърдение. Новинарят получи много одобрителни коментари от свои последователи.
Извън шегата, Юксел наистина е влюбен като ученик в настоящата си приятелка - значително по-младата от него Венцислава Велчева. Двамата се разбирали отлично и той я слушал за всичко, издават хора от обкръжението им. Като по-млад Кадриев изобщо не бил толкова сговорчив, но с напредването на годините се научил на търпение и компромиси в отношенията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2709
|
|предишна страница [ 1/452 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Инджова слиза от екран
11:20 / 22.12.2025
Ето го новия водещ на "Тази сутрин" по bTV, не каза и дума за Цън...
09:17 / 22.12.2025
Нумеролог: През 2026 г. всеки ще се бори за власт, а съмнението н...
08:31 / 22.12.2025
Лекари посочиха кога мухълът по храната може да бъде опасен
08:03 / 22.12.2025
Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
20:14 / 21.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS