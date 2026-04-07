Популярната българска актриса Яна Маринова направи искрена равносметка за професионалния си път, като подчерта значението на постоянното учене и дисциплината. Тя сподели, че за да надскочи досегашното си ниво, е имала нужда от период на целенасочено самоусъвършенстване извън светлините на прожекторите.

Актрисата разкрива интересен житейски принцип: когато успехът дойде твърде рано или "наготово“, по-късно човек трябва да премине през всички пропуснати стъпки на развитие. Маринова прави паралел с холивудската звезда Чарли Шийн, който в свое интервю признава, че е пропуснал шансове в зряла възраст именно поради непознаването на този механизъм, информира Plovdiv24.bg.

"Когато много рано са ти се случвали "успехи" като наготово, ако след това искаш да продължиш да растеш, трябва да платиш спечеленото със задна дата. Да минеш по всички стъпки на развитие, които си пропуснал. Да се учиш на изконни умения и знания, на които работейки много не си имал време да се посветиш.", споделя тя опита си с феновете.

Яна Маринова споделя, че въпреки натоварения си график в киното и театъра, е изпитала необходимост от пауза, в която да се учи спокойно и без натиска на крайния резултат. По думите ѝ, този процес изисква хладнокръвие, особено когато трябва да правиш "грешки на начинаещия“ в етап от живота, в който вече се приемаш за авторитет.

"Разбира се, трябва си хладнокръвие. Защото едно е да се учиш и да правиш грешки на начинаещия на 20-30, а съвсем друго в средна възраст, когато се предполага да си авторитет. Но пък за пореден път си доказвам, колко е важно да обичаш всичко, което ти е се е случвало. И доброто и лошото... ", уточнява актрисата.

Тя споделя, че тежкото ѝ детство и трудностите около психичното здраве на майка ѝ са я калили да приема спокойно както съчувствието, така и присмеха.

"Като дете толкова бях свикнала да ми се подиграват заради психичните проблеми на майка ми, че сега с лекота понасям съчувствие или присмех при провал. Да не говорим, че хората, които си заслужил да те обичат, изобщо не ти позволяват да се почувстваш провален. Но все пак си трябват здрави нерви, за да не се съкрушиш по време на процеса на учене, когато не всичко върви по план."

По думите ѝ хората, чиято обич е заслужена, не позволяват на артиста да се почувства провален дори в трудните моменти.

Маринова подчертава, че са нужни "здрави нерви“, за да не се съкруши човек, когато не всичко в процеса на учене върви по план. Тя се обърна към своите последователи за съвети и обмяна на опит, признавайки, че е благодарна за научените уроци.

В края на поста си Яна Маринова не пропусна да покани любителите на театъра на постановка с нейно участие.

Публиката ще може да види резултата от този нов период в развитието на актрисата на 16 април. Тогава в Сити Марк Арт Център ще се състои премиерата на спектакъла "Формата на нещата“ от Нийл Лабют. В постановката участват още Йордан Ръсин, Яна Кузова и Теодор Папазов. Интересен факт е, че в продължение на една година представлението е играно само за ученици при вход свободен, а предстоящата дата е първата официална среща с широката публика.