ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Взето е ново решение за ТВ бъдещето на Деси Стоянова
Почти сигурно е, че Деси Стоянова няма да се върне в "Преди обед" като основна водеща, тъй като това би означавало да изостави процъфтяващия си частен бизнес.
Но според запознати звездата нямала нищо против да работи в предаване, в което няма да е заета всеки ден.
"Маските падат" за нея бил идеален вариант, тъй като е само веднъж седмично и не ангажира цялото й време, но успоредно с това й дава възможност да продължава да е на малкия екран, за да не я забравят феновете.
Това предаване приключва през декември. Очакванията са след него Деси да разпише договор за нов прооект.
Другият вариант е Деси да стане водеща на "Тази събота и неделя" на мястото на Ванина Недкова и Митьо Маринов. С такова шоу тя ще бъде доста по-заета, отколкото с "Трейтърс", но два дни ефир все пак е по-леко за преживяване в сравнение с 5 дни ефир.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1926
|
|предишна страница [ 1/321 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Проф. Стоянович: Когато се смени това време, в 15:25 ч. вече е тъ...
12:10 / 25.10.2025
Крисия загатна за ново приятелство, той също е известен
08:59 / 25.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Минаваме към общоприетото астрономическо време, може да е за посл...
08:37 / 25.10.2025
След "Биг Брадър" Цвети заряза и двете си гаджета! Сега си търси ...
22:44 / 24.10.2025
От утре 3 зодии ги очаква голям финансов успех
22:45 / 24.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS