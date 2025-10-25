ИЗПРАТИ НОВИНА
Взето е ново решение за ТВ бъдещето на Деси Стоянова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:02Коментари (0)668
© Фейсбук
Има няколко варианта за бъдещето на Деси Стоянова. Тя може да се върне на екран за постоянно след Нова година, твърдят хора от телевизионните среди. Напусналата водеща на "Преди обед" преговаряла с Би Ти Ви за нов договор, след като приключи предаването й "Маските падат", в което интервюира отпаднали участници в риалитито "Трейтърс". От Нова година тя може да стане лице на друго предаване.

Почти сигурно е, че Деси Стоянова няма да се върне в "Преди обед" като основна водеща, тъй като това би означавало да изостави процъфтяващия си частен бизнес.

Но според запознати звездата нямала нищо против да работи в предаване, в което няма да е заета всеки ден.

"Маските падат" за нея бил идеален вариант, тъй като е само веднъж седмично и не ангажира цялото й време, но успоредно с това й дава възможност да продължава да е на малкия екран, за да не я забравят феновете.

Това предаване приключва през декември. Очакванията са след него Деси да разпише договор за нов прооект.

Другият вариант е Деси да стане водеща на "Тази събота и неделя" на мястото на Ванина Недкова и Митьо Маринов. С такова шоу тя ще бъде доста по-заета, отколкото с "Трейтърс", но два дни ефир все пак е по-леко за преживяване в сравнение с 5 дни ефир.


