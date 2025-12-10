ИЗПРАТИ НОВИНА
Въпреки всички правила на Холивуд, те са заедно 20 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:15
©
Двадесет години изминаха, откакто Мат Деймън се врече във вечна вярност на любимата си Лусиана Баросо. Датата е 9 декември 2005 г., мястото - скромна гражданска церемония в Манхатън.

И това, което започва с една случайна среща, се превърна, неочаквано, в една от най-трайните любовни истории в Холивуд.

В далечната 2003 г. Деймън е в Маями, за снимките на филма "Лепнат за теб“ — комедия, която едва ли някой би посочил като филм, способен да промени живот. И все пак продукцията му носи нещо, което нито един блокбастър не би могъл.

След снимки той влиза в случайно заведение, а зад бара е Лусиана Баросо - барманка и самотна майка, която няма абсолютно никакво желание да се замесва в хаоса около един филмов звезден живот. Точно това привлича вниманието на Деймън.

Лусиана дори е признавала, че първоначално се е опитвала да държи на разстояние актьора. Имала четиригодишна дъщеря и живот, в който няма място за непредсказуемостта на Холивуд.

Въпреки това Деймън не се отказва – казвайки откровено на Лусиана, че уважава безкрайно факта, че е майка, която поставя дъщеря си на първо място. Всъщност повечето актьори, а и не само, биха се уплашили от една такава ситуация. Но не и Мат. Дори нещо повече - нейните приоритети го "приземяват“, показвайки му истински значимите неща в живота.

Две години по-късно те официално вече са съпруг и съпруга.

Деймън често играе сложни и многопластови персонажи, но ролята, на която е истински посветен, е тази на семеен мъж. Заедно с Лусиана те изграждат голямо и сплотено семейство. Дъщерите им - Изабела (2006), Джия (2008) и Стела (2010), растат сред светски премиери и международните снимачни площадки, но двойката успява да пази ежедневието им удивително "нормално".

Семейството има и още един член - Алексия Баросо, дъщерята на Лусиана от предишна връзка. Деймън винаги я е приемал като част от семейство и никога не я "дели“ от собствените си деца.

В любовната история между Мат и Лусиана има нещо неустоимо и много човешко. Именно защото не е безупречна или лъскава. А защото започва с една случайност и малко "космическа намеса“. Деймън намери най-великата роля в живота си в бар — а не на снимачна площадка. А Лучиана откри партньор, който прегърна живота, който тя вече имаше, вместо да ѝ поиска да го пренапише, пише Ladyzone.


