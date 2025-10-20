Владо Карамазов и брат му са с различни фамилии

© Братът на Владо Карамазов – Иван Александров, е известен шеф готвач в Лондон. Двамата имат различни фамилии, защото актьорът и водещ от години използва артистичен псевдоним. Батко му живее и работи в Англия, където се е посветил на сладкарския си бизнес. Там се е установил със семейството си и развива успешно кариерата си.



Владо често навестява брат си и тези дни отново пътува да Англия, за да го види. "Гости в Лондон? Добре. Но когато гостът е брат ми Владимир Карамазов, турът става епичен. Направихме обиколка на всички фотографски магазини – пет километра пиша и тийнейджър, който мрънка! Неповторимо!", коментира Иван шеговито в социалната мрежа. Симпатичният юноша, който е на снимката с двамата братя, се казва Калоян и е племенник на Карамазов.



Иван и Владо споделят общо начало - и двамата завършват техникум по обществено хранене, но после пътищата им поемат в различни посоки. Единият избира сцената, а другият – кухнята. За Александров сладкарството е не просто професия, а изкуство. Започнал кариерата си в София, той преминава през петзвездни хотели и ресторанти в Лондон, за да достигне върха – позицията на главен сладкар в All England Lawn Tennis and Croquet Club, дома на Уимбълдън, най-престижният тенис турнир в света.



"Работата в Уимбълдън не е като никоя друга – ставам в 4 сутринта, за да подготвя десертите. Когато ВИП гостите заемат местата си, всичко трябва да е перфектно. За 45 минути се сервират всички ястия – от предястието до десерта", споделял е шеф Александров. Най-впечатляващите моменти в кариерата му са свързани с тортите, които е правил за кралски рождени дни, срещите му с актьори от Холивуд и споменът как Кейт Мидълтън се появява в кухнята на Уимбълдън с престилка и усмивка, за да позират заедно.



Професионалният път на Иван в началото не е лесен. "Когато за първи път влязох в кухнята в Лондон, се чувствах безполезен. Всичко беше различно от това, което бях учил в България. Не се отказах обаче, а се мотивирах. Трябваше да стана добър и в Англия, за да успея и да ме забележат", разказвал е баткото на Карамазов.



Само за шест месеца той се издига над средната позиция в луксозен ресторант, а по-късно застава начело на кухня като главен сладкар. Днес Иван продължава да твори и чрез своя успешен бранд, който предлага бутикови торти и сладкиши по поръчка. Все пак Уимбълдън остава най-ярката сцена на неговия професионален живот - място, където всеки детайл трябва да е съвършен, защото гостите са не просто клиенти, а кралски особи.



Карамазов е споделял, че много се гордее с батко си и успехите му. Oт своя страна, Иван също се възхищава на по-малкия си брат. Напоследък водещия на "Трейтърс: Игра на предатели" се е посветил повече на фотографията, а не толкова на сцената, макар че постиженията му като артист са безспорни. Владо обожава да пътува по света и у нас, за да заснема красиви кадри, които после събира в изложби. Подтикнат от брат си, актьорът издава и първата си книга през лятото. "За първи път с Иван направихме нещо заедно. Той беше инициатора да представя в Русе книгата си "Мина половин живот". Даже направи десерти, с които почерпихме публиката. Мисля, че стана добре и за хората беше хубав следобед. Липсваха ми тези срещи с публиката", коментира тогава Карамазов.



Снимката на двамата братя пред паметника на кралица Виктория край Бъкингамския дворец тези дни обиколи интернет. Кадърът олицетворява две съдби, тръгнали от едно място, но намерили своето щастие по различни пътища: Владимир - човекът на сцената и изкуството, и Иван - артистът в кухнята, който превръща вкуса в преживяване. Двамата доказват, че независимо дали държиш камера, микрофон или бъркалка, успехът идва, когато влагаш сърце, талант и постоянство.