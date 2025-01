Вижте всички номинации за Оскарите и кога ще се раздават наградите

© FB: Maria Bakalova Академията за филмово изкуство и наука на САЩ обяви всички номинации за най-престижните награди в тази сфера - "Оскар".



Тази година церемонията отново ще се проведе в "Долби Тиътър" в Лос Анджелис. Този път събитието ще се проведе на 2-и март вечерта, или между 02:00 и 05:00 ч. сутринта на 3-и март българско време. Водещ на събитието ще бъде комикът и телевизионен водещ Конан О'Брайън.



Ето и пълния списък с номинираните:



Номинирани за най-добър добър филм:



"Анора"



"Бруталистът"



A Complete Unknown



"Конклав"



"Дюн: Част втора"



"Емилия Перес"



"Все още съм тук"



Nickel Boys



"Веществото"



"Злосторница"



Номинирани за най-добър режисьор:



Шон Бейкър ("Анора")



Брейди Корбет ("Бруталистът")



Джеймс Манголд (A Complete Unknown)



Жак Одиар ("Емилия Перес")



Корали Фаржа ("Веществото")



Номинирани за най-добра актриса в главна роля:



Синтия Ериво ("Злосторница")



Карла София Гаскон ("Емилия Перес")



Майки Мадисън ("Анора")



Деми Мур ("Веществото")



Фернанда Торес ("Все още съм тук")



Номинирани за най-добър актьор в главна роля:



Ейдриън Броуди ("Бруталистът")



Тимъти Шаламе (A Complete Unknown)



Колман Доминго (Sing Sing)



Рейф Файнс ("Конклав")



Себастиан Стан ("Стажантът")



Номинирани за най-добър актьор в поддържаща роля:



Юра Борисов ("Анора")



Кийран Кълкин (A Real Pain)



Едуард Нортън (A Complete Unknown)



Гай Пиърс ("Бруталистът")



Джеръми Стронг ("Стажантът")



Номинирани за най-добра актриса в поддържаща роля:



Моника Барбаро (A Complete Unknown)



Ариана Гранде ("Злосторница")



Фелисити Джоунс ("Бруталистът")



Изабела Роселини ("Конклав")



Зоуи Салдана ("Емилия Перес")



Номинирани за най-добър оригинален сценарий:



"Анора"



"Бруталистът"



A Real Pain



September 5



"Веществото"



Номинирани за най-добър адаптиран сценарий:



A Complete Unknown



"Конклав"



"Емилия Перес"



Nickle Boys



Sing Sing



Номинирани за най-добър анимационен филм:



Flow



"Отвътре навън 2"



Memoir of a snail



Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl



"Дивият робот"



Номинирани за най-добър чуждестранен филм:



"Все още съм тук" (Бразилия)



The Girl with the Needle (Дания)



"Емилия Перес" (Франция)



The Seed of the Sacred Fig (Германия)



Flow (Латвия)



Номинирани за най-добро операторско майсторство:



"Бруталистът"



"Дюн: Част втора"



"Емилия Перес"



"Мария"



"Носферату"



Номинирани за най-добър монтаж:



"Анора"



"Бруталистът"



"Конклав"



"Емилия Перес"



"Злосторница"



Номинирани за най-добри визуални ефекти:



"Пришълецът: Ромул"



"Better Man: Робин Уилямс"



"Дюн: Част втора"



"Кралството на Планетата на маймуните"



"Злосторница"



Номинирани за най-добър дизайн на продукцията:



"Бруталистът"



"Конклав"



"Дюн: Част втора"



"Носферату"



"Злосторница"



Номинирани за най-добри грим и прически:



"Различен човек" (A Different Man)



"Емилия Перес"



"Носферату"



"Веществото"



"Злосторница"



Номинирани за най-добър звук:



"A Complete Unknown"



"Дюн: Част втора"



"Емилия Перес"



"Злосторница"



"Дивият робот"



Номинирани за най-добра музика:



"Бруталистът"



"Конклав"



"Емилия Перес"



"Злосторница"



"Дивият робот"



Filmcafe Кино



Номинирани за най-добра оригинална песен:



"Never Too Late" от Elton John: Never Too Late



"El Mal" от "Емилия Перес"



"Mi Camino" от "Емилия Перес"



"Like A Bird" от Sing Sing



"The Journey" от The Six Triple Eight



Номинирани за най-добър късометражен анимационен филм:



Beautiful Men



In the Shadow of the Cypress



Magic Candies



Wander to Wonder



Yuck!



Номинирани за най-добър късометражен игрален филм:



A Lien



Anuja



I'm Not a Robot



The Last Ranger



The Man Who Could Not Remain Silent



Номинирани за най-добър документален филм:



Black Box Diaries



No Other Land



Porcelain War



Soundtrack to a Coup d"Etat



Sugarcane