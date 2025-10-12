Венета Райкова с предложение за брак?

© Венета Райкова, която внезапно се разболя покрай скандалите в предаването "Преди обед" по Би Ти Ви между нея и Георги Тошев и слезе от ефир, има повод за радост. Популярната блондинка е получила предложение за брак от приятеля си, с когото са заедно от около 2 години, научи "Уикенд" от хора от най-близкото й обкръжение.



Предложението е било направено в сряда, 8 октомври. Приятелят на Венета се върна дни по-рано от Дубай, където има бизнес, след като научил, че тя е болна. "Гадже като слънце! Долетя по спешност от Дубай, купи ми лекарства, поръча храна...", похвали любимия си журналистката преди това. Само ден по-късно последвало и романтичното предложение Райкова да му стане официална съпруга, твърдят нейни близки. Той е връчил скъп годежен пръстен на половинката си. Датата е специална за тях, защото именно на 8 октомври 2023 г. се запознали. Започнали отношенията си обаче доста след това.



Райкова призна в предаването си, че връзката й е поставена пред сериозно изпитание. Човекът до нея бил против тя да води предаване всеки ден, защото така щяла да се съсредоточи единствено върху работата си, а той имал сериозни намерения към нея. Явно за да ги заяви по-ясно, й е отправил и предложението да се оженят, което сварило болната тв звезда неподготвена. Най-вероятно обаче Венета ще приеме. Това може да означава и оттеглянето й от ефира на Би Ти Ви, тъй като приятеля й планирал да живеят заедно в Дубай, където той основно работи.



Венета не разкрива самоличността на мъжа до себе си, което поражда всевъзможни слухове. В медийните среди дори се мълви, че той е депутат, но това не отговаря на истината. Всъщност, годеника на Райкова е инвестиционен банкер, а освен това развива бизнес с имоти. Той е с 8 години по-млад от нея и също като журналистката има един брак зад гърба си и дете. Вероятно това е причината да предпочита връзката им да не бъде публична.



Не е ясно дали при това положение Венета ще избере да остане на екран. Популярната блондинка все още умувала как да постъпи и според близки до нея ще вземе решение до дни.