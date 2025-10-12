ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Венета Райкова с предложение за брак?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:26Коментари (0)304
©
Венета Райкова, която внезапно се разболя покрай скандалите в предаването "Преди обед" по Би Ти Ви между нея и Георги Тошев и слезе от ефир, има повод за радост. Популярната блондинка е получила предложение за брак от приятеля си, с когото са заедно от около 2 години, научи "Уикенд" от хора от най-близкото й обкръжение.

Предложението е било направено в сряда, 8 октомври. Приятелят на Венета се върна дни по-рано от Дубай, където има бизнес, след като научил, че тя е болна. "Гадже като слънце! Долетя по спешност от Дубай, купи ми лекарства, поръча храна...", похвали любимия си журналистката преди това. Само ден по-късно последвало и романтичното предложение Райкова да му стане официална съпруга, твърдят нейни близки. Той е връчил скъп годежен пръстен на половинката си. Датата е специална за тях, защото именно на 8 октомври 2023 г. се запознали. Започнали отношенията си обаче доста след това.

Райкова призна в предаването си, че връзката й е поставена пред сериозно изпитание. Човекът до нея бил против тя да води предаване всеки ден, защото така щяла да се съсредоточи единствено върху работата си, а той имал сериозни намерения към нея. Явно за да ги заяви по-ясно, й е отправил и предложението да се оженят, което сварило болната тв звезда неподготвена. Най-вероятно обаче Венета ще приеме. Това може да означава и оттеглянето й от ефира на Би Ти Ви, тъй като приятеля й планирал да живеят заедно в Дубай, където той основно работи.

Венета не разкрива самоличността на мъжа до себе си, което поражда всевъзможни слухове. В медийните среди дори се мълви, че той е депутат, но това не отговаря на истината. Всъщност, годеника на Райкова е инвестиционен банкер, а освен това развива бизнес с имоти. Той е с 8 години по-млад от нея и също като журналистката има един брак зад гърба си и дете. Вероятно това е причината да предпочита връзката им да не бъде публична.

Не е ясно дали при това положение Венета ще избере да остане на екран. Популярната блондинка все още умувала как да постъпи и според близки до нея ще вземе решение до дни.


Още по темата: общо новини по темата: 1704
12.10.2025 »
12.10.2025 »
12.10.2025 »
12.10.2025 »
12.10.2025 »
12.10.2025 »
предишна страница [ 1/284 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Нов шанс за 4 зодии днес
10:28 / 12.10.2025
Нети: Истината закъсня 43 години, тя никога не каза: "Обичам те"
10:20 / 12.10.2025
Скандал с Веселин Маринов, водеща се видя в чудо
07:34 / 12.10.2025
Днес е ден за клюки и свобода на действие, някои зодии по-добре д...
07:27 / 12.10.2025
Почина легенда
22:58 / 11.10.2025
Гаджето на Карлос Насар: Обичам те, шампионе мой! Ти си моят свят...
17:12 / 11.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
09:10 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ото Народно събрание
Хороскоп за деня
Конфликт Израел-Газа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: